Temptation Island, Antonella Elia furiosa con Pietro: le anticipazioni

Temptation Island sta per iniziare e, secondo le anticipazioni della prima puntata, i colpi di scena non mancheranno, soprattutto per Antonella Elia e Pietro Delle Piane. La showgirl e l’attore hanno scelto di prendere parte al reality, mettendo alla prova un amore che è riuscito a resistere anche al GF Vip, ma, a quanto pare, la situazione si farà difficile da subito.

A svelarlo è un video pubblicato sulla pagina Instagram della trasmissione in cui vediamo Antonella Elia infuriarsi di fronte a una clip di Pietro. Non è chiaro cosa stia vedendo, ma sembra molto arrabbiata. “Oddio che fa?”, dice fissando lo schermo, poi appare molto avvilita e commenta: “Che bas****o”. “SPOILER! – si legge accanto al video -. Cosa starà accadendo? Per il momento possiamo farvi vedere solo questo… Ci vediamo giovedì con la prima puntata di #TemptationIsland”.

“Sto con Pietro da un anno e tre mesi – aveva confessato l’ex star di Non è la Rai prima di iniziare la sua avventura nel reality -. Ho detto sì a Temptation Island perché mi stuzzica molto l’idea di vedere Pietro come reagisce vedendomi circondata da altri uomini”. Pietro delle Piane aveva poi ammesso di essere molto geloso di Antonella: “Sono un uomo del Sud. Ho una gelosia proprio fisica. Non deve farsi toccare nemmeno la mano o i piedi. Evitiamo”.

Nella prima puntata, secondo le anticipazioni, a vivere la crisi non saranno solo Pietro e Antonella, ma anche Andrea e Anna. Lui ha 27 anni, lei 10 in più, e stanno insieme da circa due anni. Anna sogna il matrimonio, mentre il fidanzato vorrebbe fare le cose con calma e prima di tutto andare a convivere. Temptation Island rappresenta una prova importante per il loro amore che, a quanto pare, dovrà superare molte difficoltà. In un video postato su Instagram dalla redazione del reality infatti Andrea si infuria dopo aver visto una clip che ritrae la compagna con i tentatori. Furioso, lancia delle sedie in aria, mentre cammina nel giardino del resort.

“CONTENUTO SPOILER: Andrea ha visto qualcosa che proprio non si aspettava – si legge nella didascalia del filmato -. Non ci resta che attendere giovedì per scoprire cosa è successo! #TemptationIsland”.