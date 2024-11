Vincenzo Mollica elogia De Martino ad Affari Tuoi. Il conduttore: “Il sogno di una vita”

Affari Tuoi è stato una bella scommessa per Stefano De Martino. Per la prima volta il conduttore ha ereditato una fascia oraria piuttosto complessa, quella in cui il pubblico era abituato a determinati volti televisivi consolidatisi nel tempo, come fossero ormai di famiglia. E, soprattutto, ereditare e portare avanti il lavoro svolto da un pezzo da novanta come Amadeus non era affatto cosa semplice. Come sempre accade in questi casi, c’è chi apprezza e chi al contrario mantiene una certa ritrosia. Di certo De Martino non avrebbe mai immaginato che uno dei grandi della TV, Vincenzo Mollica, gli avrebbe dedicato parole d’elogio di una certa portata. E la risposta del conduttore non si è fatta attendere.

Stefano De Martino ad Affari Tuoi, una scommessa vincente

Immaginate di essere un presentatore alla prima conduzione “importante” sulla rete ammiraglia della Rai. E immaginate, ancora, di ricevere ogni giorno critiche e commenti di ogni tipo dai telespettatori, così come da altri volti noti dello spettacolo o da semplici detrattori seriali a cui non sta mai bene nulla. Stefano De Martino ci è assolutamente abituato, lui che sin dai tempi di Amici non ha perso occasione per far parlare di sé, professionalmente e sentimentalmente parlando. È tutto messo in conto.

Ma le spalle larghe a De Martino non sono mai mancate, in fondo. Lui ha continuato dritto per la sua strada e, passo dopo passo, i primi risultati sono arrivati. Non a caso dopo la fuga di Amadeus dalla Rai – che ha dato un bel colpo alla TV di Stato, specialmente dopo cinque Festival di Sanremo di grande successo – è proprio a lui che hanno affidato la conduzione di Affari Tuoi, che ormai è un caposaldo di Rai 1. Uno di quei programmi che, insomma, la gente riconosce a occhi chiusi: c’è chi non perde una puntata sin dal primo giorno.

De Martino ha accettato la scommessa e, dopo i primi mesi di conduzione, comincia a raccogliere i frutti di un bel successo, non solo in termini di ascolti (che vanno benissimo e sono sempre in crescendo).

L’elogio del giornalista Vincenzo Mollica

Persino un grande volto della TV, il giornalista Vincenzo Mollica, ha speso parole di elogio nei suoi riguardi. “Da quando ho visto la prima puntata di Bar Stella, non ho più smesso di seguire quello che combinava in televisione, in teatro Stefano De Martino – ha detto Mollica in un video condiviso su Instagram, andando a ritroso nel tempo -. Mi piace il suo talento, mi piace la sua arte, mi piace il suo garbo, la sua ironia, il suo umorismo, tutto quello che porta con sé, più che da capocomico da vero direttore d’orchestra”.

“In Bar Stella unisce tutti in questa commedia umana (…). Parole, canzoni, pensieri, tutto si riunisce insieme con garbo, con una educazione antica quasi e con una gentilezza che ti fa sentire vicino tutti quelli che stanno lavorando per te in quel momento per farti sorridere”, prosegue il giornalista.

Ma è parlando di Affari Tuoi che arriva il meglio: “La stessa cosa la sta facendo con Affari Tuoi e spero che continui anche quella strada che aveva cominciato con Bar Stella e che sta portando avanti in teatro, un grande successo. Insomma è un artista che merita la nostra attenzione, Stefano De Martino. Mi piace quando combina degli incroci mobili, delle mobilità di pensiero, mi piace quando si spassa e ride anche lui per primo di tutto quello che va a combinare, a tutte le cose che va a cercare, i personaggi che cerca di mettere in scena. Insomma mi sembra un artista che merita di essere ascoltato e seguito anche nel futuro”.

La risposta di Stefano De Martino

Non è tutto oro quel che luccica, come si suol dire, e non mancano di certo i detrattori del conduttore. Basti leggere, ad esempio, l’ultimo post condiviso su X dal giornalista Giuseppe Candela: “Battute sul lato b, muscoli e sedere in mostra, Siffredi che parla di lui come erede, gli stacchetti a centro studio. Attenzione alla sindrome del velino e del villaggio vacanze. Un conduttore di Rai1 deve avere stile e spalle larghe, non in senso letterale”. Parole che hanno trovato l’approvazione di un volto noto della TV: “Nostalgia di Amadeus – ha commentato Rita Dalla Chiesa, precisando -. Senza togliere nulla a Stefano De Martino, ma Amadeus faceva più ‘famiglia’. Almeno per me”.

Intanto De Martino ha appreso le parole di Mollica e non si è fatta attendere la sua emozionata risposta: “Grazie Vincenzo, sentirti anche solo parlare del mio lavoro è il sogno di una vita, figuriamoci con questo affetto. Grazie di cuore”.