Stefano de Martino compie 35 anni: gli “auguri” anche di Rocco Siffredi

Stefano De Martino, ormai uno dei volti più popolari della televisione italiana, ha raggiunto il traguardo dei 35 anni e non ha perso occasione per festeggiare in grande stile. Non poteva scegliere posto migliore di Napoli, la sua città d’origine, per celebrare questo importante evento, e l’ha fatto circondato da amici, famiglia e colleghi. La torta non poteva che avere una forma, e anche Rocco Siffredi l’ha nominato in una recente intervista.

Una torta a forma di pacco e una pizzeria iconica

La festa ha avuto luogo in una delle pizzerie più amate di Napoli. L’ex ballerino di Amici e ora conduttore di Affari Tuoi su Rai 1 ha saputo mantenere il suo stile, scegliendo una torta proprio a forma di pacco.

La torta, con il numero “35” ben visibile, è stata l’elemento che ha catturato l’attenzione degli invitati, un gesto che rappresenta non solo l’età del conduttore, ma anche il pacco, simbolo della trasmissione che lo ha portato a raggiungere nuovi traguardi in termini di ascolti.

Tra i presenti alla serata non sono mancati volti noti dello spettacolo. Insieme a Pasquale Romano, erano presenti Vincenzo De Lucia e Giovanni Esposito, attori e amici di Stefano de Martino. Ma non è stata una serata solo tra colleghi: anche la famiglia di De Martino ha avuto un ruolo importante. Tra i partecipanti, infatti, c’erano i suoi genitori, Enrico e Maria Rosaria, insieme alla sorella Adelaide.

De Martino conquista il pubblico: il successo di affari tuoi

Sul fronte professionale, il 2024 si conferma un anno d’oro per De Martino. Affari Tuoi, lo storico programma di Rai 1 che ha ereditato al posto di Amadeus, continua a segnare risultati straordinari in termini di ascolti. I dati parlano chiaro: solo ieri, il 2 ottobre, il game show ha registrato 5.447.000 spettatori e uno share del 26%, battendo nettamente la concorrenza.

Su Canale 5, Striscia la Notizia si è fermata a 2.826.000 spettatori con uno share del 13,5%, mentre il programma Chissà chi è, condotto da Amadeus sul Nove, ha ottenuto 590.000 spettatori con uno share del 2,8%.

Il successo di Stefano De Martino in televisione sembra inarrestabile, e questi numeri confermano il forte legame che ha saputo creare con il pubblico. Da ex ballerino di Amici a conduttore di punta della Rai, che piaccia o meno, ha saputo imporsi sullo schermo con spontaneità e un fascino che catturano l’attenzione di tutti.

Rocco Siffredi su Stefano de Martino: “super performante”

C’è poi stato poi un siparietto divertente. A destare particolare curiosità è stata una dichiarazione di Rocco Siffredi, l’icona del cinema hard, durante un’intervista nel podcast Gurulandia. Senza peli sulla lingua, come suo solito, Siffredi ha parlato della sua carriera e della pornografia, nominando anche Stefano De Martino.

Fonte: IPA

“Non abbiamo mai avuto a che fare nell’ambito sessuale, però a sensazione ve lo assicuro: Stefano De Martino è super performante. Io non mi sbaglio mai, lui è grande,” ha dichiarato Siffredi. Un commento che ha subito fatto il giro del web, suscitando curiosità e ilarità tra i fan di entrambi. Sebbene le loro carriere siano decisamente lontane, il fatto che Siffredi abbia espresso una tale opinione ha certamente alzato l’asticella del gossip (e del trash).