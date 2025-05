Atti vandalici alla tomba di Sandra Milo, la reazione della figlia: “Vigliacchi”

Sandra Milo è stata, per decenni, una presenza ironica e fuori dagli schemi nel panorama culturale italiano. Amata per i suoi ruoli sul grande schermo e per la sua umanità, è stata salutata con affetto da colleghi, amici e fan durante i funerali, dopo la sua scomparsa avvenuta il 29 gennaio 2024.

Un momento di raccoglimento e amore che oggi viene messo in discussione da un gesto che lascia senza parole: la tomba dell’attrice, al cimitero del Verano a Roma, è stata vandalizzata. A denunciarlo pubblicamente è stata la figlia terzogenita Azzurra De Lollis, che ha affidato ai social uno sfogo pieno di rabbia.

Vandali alla tomba di Sandra Milo: lo sfogo della figlia

Musa felliniana, attrice intensa e iconica, ma anche donna capace di reinventarsi restando sempre sé stessa, nel corso della sua vita Sandra Milo ha attraversato con grazia e tenacia il mondo dello spettacolo, diventando una figura amatissima dal pubblico italiano. Ed è proprio per questa sua indole autentica che il mondo l’ha salutata con grande affetto anche nel giorno più difficile, quello del suo funerale.

Stupisce quindi la notizia divulgata da Azzurra De Lollis, figlia dell’attrice, che ha condiviso sui social della madre un messaggio colmo di amarezza e rabbia spiegando che la tomba di Sandra Milo, al cimitero del Verano a Roma, è stata vandalizzata.

Secondo quanto riportato dalla donna, infatti, qualcuno avrebbe strappato le piante che adornavano la sepoltura e danneggiato la lapide: “Chissà cosa ci avrà trovato di così divertente colui o colei che ha strappato tutte le piante grasse e danneggiato la lapide della tomba di mia madre… Che Dio non voglia che io scopra mai chi sia stato l’autore di tali atti vandalici perché la mia ira sarebbe implacabile e incontenibile!” esordisce Azzurra.

Lo sfogo prosegue con toni ancora più accesi, rivolgendosi direttamente a chi ha compiuto l’atto: “Mi rivolgo proprio a te – ai miserabili non si concede il Lei – se stai leggendo queste righe: un giorno anche tu finirai sotto terra – nessuno sfugge alla morte – e come mi piacerebbe poter vivere abbastanza per portare i miei cani a pisciare sulla tua tomba dopo averci sputato sopra. Gli spregevoli vigliacchi meritano solo il disprezzo più profondo.”

Sandra Milo, un ricordo che resta vivo

Nonostante la rabbia, Azzurra ha ricevuto moltissimi messaggi di sostegno e solidarietà. Sotto al post, fan, amici e utenti comuni hanno espresso vicinanza e indignazione per un gesto considerato non solo crudele, ma profondamente irrispettoso verso la memoria di una donna che ha rappresentato tanto per la cultura popolare italiana.

Un attacco che ferisce, ma che non può cancellare l’affetto e il rispetto che circondano ancora oggi la figura di Sandra Milo.

A mantenere vivo il suo ricordo sono, prima di tutto, i suoi figli. Oltre ad Azzurra, anche Deborah e Ciro hanno spesso parlato pubblicamente dell’eredità d’amore e di libertà lasciata dalla madre. Un legame profondo che hanno testimoniato il giorno del funerale e che continuano a raccontare con parole affettuose, a distanza di un anno dalla sua scomparsa. Sandra Milo, diva e mamma, rimane per loro, e per chi l’ha amata, una presenza che va oltre il tempo e gli episodi tristi.