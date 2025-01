Il ricordo di Sandra Milo a La Volta Buona, Ciro: “La ferita non si è ancora rimarginata”

Un anno senza Sandra Milo. Senza una delle donne più iconiche del secolo scorso, una delle attrici che ha lasciato un segno nella storia del cinema italiano e un immaginario nel quale continua a vivere, come se mai fosse andata via. È così per i tanti fan che fino alla fine l’hanno seguita con affetto, ma ancor di più per i tre figli, eredi del grande amore e dei valori che questa madre famosa ma sempre presente ha trasmesso loro. A ricordarla nello studio de La Volta Buona è stato il figlio Ciro De Lollis, ancora provato dalla sua scomparsa.

Il ricordo del figlio di Sandra Milo

“Domani sarà un anno dalla sua morte, ma a me sembra un mese al massimo che non c’è più”, ha detto Ciro De Lollis, figlio dell’indimenticabile Sandra Milo. Ospite de La Volta Buona, si è aperto con Caterina Balivo, che aveva un bellissimo rapporto con l’attrice: a distanza di un anno dal triste evento, i ricordi sono sempre più vividi ed è difficile superare la mancanza.

Oltre a essere una grande attrice amata dal pubblico, Sandra Milo era una mamma devota ai suoi figli, che non ha mai perso occasione per star loro vicino e, anzi, ha sempre creato le condizioni necessarie per crescerli ed educarli al suo meglio. Ed è qualcosa che si percepisce proprio dalle parole di Ciro: “Io dei tre figli sono l’unico che le ha dato un nipote. La pazienza della mia mamma nei nostri confronti, l’essere buona con noi figli me li ha un po’ trasmessi e credo per questo di essere un buon padre con mio figlio, che domani festeggerà il compleanno nel giorno in cui la nonna è morta”.

“Pensavo di essere più forte però l’emozione è ancora tanta – ha aggiunto -. La ferita non si è ancora rimarginata“. E ancora: “Vederla mi fa ancora tanto male”. Un dolore che Ciro, come le sorelle Azzurra e Debora, cercano di esorcizzare ognuno a proprio modo. Per lui c’è un pensiero ogni sera prima di andare a letto, o la mattina appena sveglio, come nei momenti di difficoltà in cui le chiede di stargli vicino.

La Rai celebra Sandra Milo nel primo anniversario della sua morte

Ciro De Lollis ha annunciato che la sorella Azzurra, colei che tra l’altro continua a gestire il profilo Instagram di Sandra Milo, ha organizzato una commemorazione in una chiesa di Roma, città in cui l’attrice viveva ed è venuta a mancare. Ma anche la televisione pubblica celebra la mitica Sandrocchia nel primo anniversario della sua scomparsa.

La Rai ha deciso di dedicarle spazio sia su Rai Cultura che su Rai Storia, riproponendo mercoledì 29 gennaio alcune delle più celebri apparizioni televisive dell’attrice. Tra queste lo speciale Ci vediamo stasera in casa di Sandra Milo realizato nel 1967 a casa della diva, e ancora la puntata di Ieri e Oggi con Mike Bongiorno in cui la Milo era ospite. In onda anche la puntata di Storie della TV dedicata a Lelio Luttazzi, nella quale l’attrice ricordava l’amico e collega col quale aveva condotto Studio Uno nel 1966.