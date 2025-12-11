Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

Puntualissima come ogni pomeriggio infrasettimanale torna una nuova puntata de La Volta Buona, con la conduzione di Caterina Balivo. Le ore trascorrono veloci tra grandi emozioni e spensierati aneddoti. In studio la moglie di Claudio Villa e la figlia di Peppe Vessicchio, in ricordo dei grandi maestri della musica italiana. Tra gli ospiti anche Ricky Tognazzi, Antonella Elia e Miriana Trevisan. Mentre il momento delle interviste a due è dedicato a Sebastiano Somma e Roberta Lanfranchi.

Ricky Tognazzi e Simona Izzo inseparabili. Voto: 7

“Tu mi rovini la giornata ma mi risolvi la vita”: lo dice in un video messaggio arrivato a sorpresa Simona Izzo che, seppur non è tra gli ospiti odierni de La Volta Buona, è a dir poco presente. Di lei parla – davvero in studio – Ricky Tognazzi, che racconta una gelosia senza precedenti. Tognazzi si dichiara “un monogamo incallito”, eppure Simona non si fida e pare lo controlli h24 tramite un’app di geolocalizzazione installata sul suo telefonico.

E quando Tognazzi osa commettere l’imperdonabile errore di sbagliare il conto degli anni passati assieme, Izzo – sintonizzata da casa – non si trattiene più e invia un messaggio alla redazione per correggere la svista del marito. Un po’ come Sandra e Raimondo, Ricky e Simona non fanno che battibeccare. È il loro modo di volersi bene e, entro una certa misura, è anche piacevole da osservare. Un 7 condiviso per loro.

Patrizia Baldi, tenera e frizzantina. Voto: 6

Patrizia Baldi è incontenibile e sfaccettata. Arriva in studio per ricordare il marito Claudio Villa di cui il prossimo anno si celebrerà il centenario dalla nascita. Racconta di un amore enorme, “la vita senza di lui è difficile”, ma anche imperfetto e litigarello. “Ho le sue ceneri in casa – racconta Patrizia di Claudio – e ogni tanto ci litigo. Quando ho voglia di litigare, continuo a rivolgermi a lui”.

Dopo la tenerezza e il sentimentalismo sincero, Patrizia Baldi tira però fuori un lato decisamente peperino e la sua attenzione si rivolge a Giorgio Panariello, con cui ebbe una divertente storiella estiva in gioventù. La cosa andò male perché – e l’offesa è grande! – Panariello non riusciva a farla ridere. Balivo, invece, Patrizia Baldi non riesce a farla smettere di parlare.

Corinne Clery lingua affilata. Voto: 6

Corinne Clery non parla, commenta, e con che verve! L’attrice francese si accoda a Patrizia Baldi nell’elogio dei battibecchi con i mariti defunti: “Anch’io ho le sue ceneri in casa e ogni tanto lo sgrido”. Poi si unisce allo sfogo di Antonella Elia affermando che sì, l’ex di Non è la Rai ha ragione: se il fidanzato è famoso è merito suo e lei ha tutto il diritto di zittirla. Che cattivella questa Clery, anche troppo.

Alessia Vessicchio, il dolce ricordo del papà. Voto: 8

“Non amo stare davanti alle telecamere” esordisce Alessia Vessicchio, eppure di fronte alle camere sta benissimo. Alessia, figlia di Peppe Vessicchio, eredita dal papà acquisito un carisma innato e la capacità di catalizzare l’attenzione su di sé. Lo fa con grande garbo e con parole misurate. Racconta senza pietismi del dolore all’idea di trascorrere il primo Natale senza il padre e di quanto senta la sua mancanza: “Era a lui che mi affidavo, quando stavo male, quando avevo bisogno di aiuto. Lo chiamavo e lui arrivava subito, anche in piena notte”.

Quella che Alessia ci offre di Peppe Vessicchio è un ritratto inedito ma non inaspettato. “L’anziano Vessicchio”, così lo chiamavano i suoi amici fin dall’adolescenza, era un uomo pragmatico ma sognatore, un compagno fedele e giocherellone e, più di tutto, un padre per vocazione. Scopriamo qui che era proprio per la sua Alessia l’occhiolino che riservava alla telecamera prima di ogni esibizione sanremese.

Donatella Milani, ancora dissing con Rettore. Voto: 4

Tra gli ospiti di Caterina Balivo c’è anche Donatella Milani, l’insegnante di canto e cantante ella stessa che tanto sta antipatica a Donatella Rettore. Tra le due Donatella esiste un rancore antico, nato in televisione e davanti alle telecamere sfogatosi. Proprio a La Volta Buona, Rettore aveva ribadito l’intenzione di non tornare mai più a cantare con la collega: “Non sa cantare” afferma decisa l’icona di Splendido Splendente.

È lei o la redazione che continua a riproporre questo dissing senza fine e, ammettiamolo, senza più alcun appeal? Più la prima che la seconda, ma il voto noi lo dobbiamo dare a Milani e, esausti e annoiati, non possiamo offrire più di un 4.

Antonella Elia predica bene e razzola male. Voto: 3

“Caro Pietrino, smettila di raccontare i miei fatti privati in televisione”: è l’appello che Antonella Elia rivolge all’ormai ex fidanzato – che sarebbe dovuto invece diventare il futuro marito – Pietro delle Piane. “Prendi la paghetta, ma stai attento” afferma fintamente divertita mentre ribecca l’ex di guadagnare sfruttando la sua fama riflessa. La guardano tutti male, ma lei continua implacabile.

Elia è persa nel suo mondo, pensa ai fatti suoi e che nessuno la disturbi. Com’è naif Antonella, come quando, mentre Miriana Trevisan racconta della malattia e della morte del padre, lei si inserisce improvvisa nella discussione per ricordare i bei tempi di quando ballavano assieme a Non è la Rai. “All’epoca mi hai preso per i capelli perché volevi il camerino tutto per te” risponde Trevisan, ma stavolta Antonella Elia, per lo meno, chiede scusa. La bocciatura è severa anche se Antonella Elia ci è, non ci fa.

Caterina Balivo rimette tutti in riga. Voto: 7

Quest’oggi sono più che meritati i complimenti alla padrona di casa. Caterina Balivo si trova alle prese con ben più di un ospite poco disciplinato, ma riesce a mantenere sempre ben saldo il controllo della situazione. A provocarla, in particolare, è Antonella Elia con le sue rivendicazioni all’ex fidanzato. “Sono parole meschine, io fossi in te lo chiamerei e risolverei privatamente” chiosa Balivo che, in questo pomeriggio, si staglia come la voce della ragione.

Sebastiano Somma e Roberta Lanfranchi impeccabili. Voto: 9

Indimenticabili? No, ma impeccabili. Sebastiano Somma e Roberta Lanfranchi arrivano a La Volta Buona per promuovere il musical di cui sono protagonisti. Professionisti navigati, dosano la giusta dose di pubblicità e chiacchiere libere, non perdendo l’occasione di lodare e lasciare spazio alle giovanissime star assieme a loro in teatro. Bravi e belli.

