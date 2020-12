editato in: da

Roberto Bolle svela su Instagram il retroscena su Michelle Hunziker durante le prove di Danza con me. Il ballerino si prepara a tornare in tv con il grande show di Capodanno che è ormai un appuntamento fisso per tantissimi telespettatori. Sul palco accanto a lui ci saranno grandi nomi dello spettacolo, fra cui Miriam Leone e Michelle Hunziker che balleranno e canteranno con Roberto.

Per la nuova edizione di Danza con me, Bolle ha deciso di sorprendere il pubblico, regalando uno spettacolo strepitoso e da Instagram arrivano le prime anticipazioni. Il ballerino ha postato sul suo profilo alcune foto dal backstage in cui lo vediamo cimentarsi in coreografie e balli con Miriam Leone e con Michelle Hunziker. Dopo aver confessato la volontà di avere l’ex Miss Italia nel cast del programma dopo la sua ospitata nella prima edizione, Bolle ha pubblicato una foto inedita di Michelle, svelando un retroscena.

Nello scatto la showgirl svizzera parla con Roberto e sembra piuttosto arrabbiata. “Michelle visibilmente incavolata che mi sgrida nonostante io la ricopra di baci e abbracci – ha scritto Bolle -. Che sarà successo? #backstage #danzaconme”. Poco dopo è arrivato il commento della Hunziker: “Hahahahhaha, ma cosa ti stavo raccontando? – ha replicato – Ero proprio nervosaaa”.

Michelle Hunziker, secondo le prime indiscrezioni, eseguirà alcune coreografie con Roberto Bolle e il corpo di ballo. Sul palco anche Miriam Leone che quest’anno veste inoltre i panni di conduttrice accanto a Francesco Montanari e Stefano Fresi. Fra gli ospiti più attesi, oltre a Diodato e Ghali, Vasco Rossi, che presenterà a Danza con me il suo nuovo singolo intitolato Una canzone d’amore buttata via. “Lo scorso anno avevo detto che avrei preso lezioni di canto – ha raccontato Bolle alla Stampa -. Duetterò con Michelle Hunziker, è la mia prima volta. Faremo un viaggio tra i musical più amati. Michelle presenterà anche un pezzo contro la violenza sulle donne. Abbiamo pensato che fosse l’anno giusto per parlarne, per l’incremento dei casi dovuto al lockdown. Un pezzo forte, che non lascia spazio ad altri commenti […] Gli attori Francesco Montanari, Stefano Fresi e Miriam Leone presenteranno, suoneranno, balleranno. In studio si è creata un’atmosfera straordinaria”.