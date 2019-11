Live – Non è la D’Urso, Clizia attacca ancora Sarcina. E spunta la sorella segreta di Elettra Lamborghini

editato in: da

Barbara D’Urso è veramente instancabile. La conduttrice si destreggia con grande maestria tra Domenica Live, Pomeriggio Cinque e Live – Non è la D’Urso trovando sempre interessanti argomenti da trattare e succosi scoop da rivelare. Tra buste choc e interviste esclusive, la D’Urso sa bene come ripagare l’affetto del suo affezionato pubblico.

Vestita di luce, con un abito completamente ricoperto di paillettes, la D’Urso non ha timore di affrontare anche argomenti forti e di cronaca. Accoglie nello studio, così, Tony Colombo e la moglie Tina Rispoli per parlare dell’inchiesta che li ha coinvolti e che li ha collegati alla malavita, ponendoli di fronte a cinque personaggi pronti a criticarli.

Dalla cronaca al gossip, la D’Urso riesce ad affrontare numerosi argomenti in poche ore. Dalle vicende che riguardano Marcedesz, figlia di Eva Henger, e Lucas Peracchi, passando per i trattamenti estetici con Denis Dosio, fino ad arrivare ai tradimenti famosi. La presentatrice, così, porta in studio una donna che giura di aver avuto una storia con Tonino Lamborghini, dalla quale sarebbe nata Flavia. La ragazza, così, sarebbe la (presunta) sorella segreta della vulcanica Elettra Lamborghini.

Stando alle parole della donna, Flavia, che lavora come estetista a Napoli, si sarebbe già presentata a Tonino Lamborghini. Lui avrebbe parlato a lungo con la figlia, ma avrebbe accusato la madre di voler rovinare gli equilibri familiari attuali.

Ospite di Live – Non è la D’Urso è, poi, di nuovo Clizia Incorvaia, (ex) moglie di Francesco Sarcina. I due si sono lasciati definitivamente nei mesi scorsi dopo un periodo non propriamente felice. La colpa, stando a quanto dichiarato da Sarcina, sarebbe di Clizia, rea di averlo tradito con Riccardo Scamarcio.

Le cose, stando a quanto riferito da Clizia, non starebbero proprio così. Prima dell’addio definitivo, infatti, la coppia aveva già deciso di allontanarsi a settembre, per poi tornare insieme nel mese di dicembre. Un riavvicinamento voluto soprattutto per il bene della figlia Nina ma che non ha avuto i risultati sperati. Sarcina, infatti, poco dopo chiede a Clizia di confessargli quanto fatto nel periodo di separazione. La Incorvaia, messa alle strette e convinta di aver di fronte un uomo pronto a comprenderla, ammette il bacio con Scamarcio.

A questo punto, le dichiarazioni della Incorvaia si fanno veramente molto dure. La donna descrive un Sarcina non solo deluso ed indispettito, ma anche violento. Ha aggiunto, poi, di aver trovato messaggi compromettenti che testimoniavano il flirt del marito con altre donne. Parole poco carine anche per Scamarcio, che invece nega tutto. Dopo le parole di Clizia, Sarcina afferma di non voler più parlare della moglie:

Adesso preferisco il silenzio. Vivi – ha affermato il cantante – e lascia vivere.

Clizia, però, non ha intenzione di cedere. Dichiara, inoltre, di aver ricevuto messaggi e chiamate di numerose donne che le hanno confessato di aver ricevuto richieste particolari da parte di Sarcina. Ha poi aggiunto che per anni il cantante le ha vietato di partecipare agli eventi.

Infine, accusata di voler distruggere il padre di sua figlia, Clizia ammette di non aver detto tutta la verità sulla fine del suo matrimonio. Stando alle sue dichiarazioni, infatti, Francesco Sarcina avrebbe fatto altre cose che l’avrebbero offesa ma che lei preferisce non dire per evitare che la bambina possa leggerle su internet una volta cresciuta. Quali sono le verità di Clizia? Riuscirà a tenerle nascoste o rilascerà nuove accuse contro l’ex marito?