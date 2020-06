Live, Fabrizio Corona torna in tv e da Barbara D’Urso fa una promessa

L’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso è stata ricca di colpi di scena e ha visto anche l’intervento di Fabrizio Corona, che ha voluto commentare l’ultima sentenza della Cassazione che lo ha coinvolto e lasciare un messaggio a tutti coloro che gli sono stati vicino in questi anni.

Dallo scorso dicembre infatti l’ex marito di Nina Moric è ai domiciliari e sta iniziando un percorso di recupero. Il Tribunale di Milano però aveva previsto altri 9 mesi di carcere per lui.

La sentenza del 12 giugno ha annullato il provvedimento e adesso Corona può continuare a scontare la pena nella sua abitazione di Milano. Nel videomessaggio inviato a Barbara D’Urso, Fabrizio Corona ha raccontato le sue emozioni:

Se mi chiedete se sono felice della sentenza che c’è stata, vi devo dire la verità: non sono felice, sono sollevato. Mi sono tolto una preoccupazione, un peso dallo stomaco perché non sempre le cose sono andate come dovevano andare e per me questi nove mesi erano fondamentali per vedere la luce e per risistemare un po’ una volta per tutte la mia situazione giudiziaria.