Maurizio Costanzo: “Corona? Storia di un masochista”. E lui risponde

editato in: da

Maurizio Costanzo torna a parlare di Fabrizio Corona durante una diretta Instagram con Simona Ventura e l’ex re dei paparazzi risponde al suo commento. Il marito di Maria De Filippi si è sempre espresso con grande sincerità riguardo Corona, la sua vita e le vicende giudiziari che l’hanno visto protagonista. Anche questa volta il giornalista non si è tirato indietro e ha svelato ciò che pensa sulla questione.

“Lui è un ragazzo in parte sfortunato, in parte scriteriato – ha spiegato Costanzo -. Io lo ho portato diverse volte in tv. Ha una voglia di farsi del male come non ho mai visto in nessuno. Questa è la storia di un masochista. Dovrebbero farlo uscire…”. Le parole del giornalista sono state intercettate immediatamente da Corona che ha prontamente replicato nelle Stories di Instagram. “Farsi del male sì, combattere il male anche – ha replicato -. Bisogna conoscere la storia vera”.

Nel frattempo il prossimo 8 giugno sarà una data decisiva per l’ex marito di Nina Moric. Corona infatti tornerà di nuovo di fronte al giudice e alla sua pena, con due anni e mezzo ancora da scontare, si potrebbero aggiungere ulteriori nove mesi. Qualche giorno fa Giovanni Terzi, compagno di Simona Ventura, aveva intervistato proprio Ivano Chiesa, avvocato di Fabrizio che era intervenuto sulla questione. “Intanto ha ammesso il fatto di fare uso di sostanze e, già questo, è un fatto profondo – aveva detto -. Una volta che lo ha dichiarato, non ha più sgarrato sul tema delle tossicodipendenze ed è sempre stato rigoroso nel rispettare ogni regola. Siamo a un punto di svolta perché questi ulteriori nove mesi sono ingiusti sia da un punto di vista legale sia umano”.

Da diversi mesi ormai Corona ha ricostruito la sua esistenza fuori dal carcere, grazie anche all’appoggio dell’ex moglie Nina Moric e del figlio Carlos. I tre oggi formano una famiglia molto unita, tanto che si è persino parlato di un ritorno di fiamma fra l’ex manager e la modella. Nel passato di Fabrizio anche un’intensa love story con Belen Rodriguez, oggi legata a Stefano De Martino, e Silvia Provvedi delle Donatella, che presto diventerà mamma per la prima volta.