Fabrizio Corona riparte da Carlos e l’ex Silvia Provvedi si confessa in tv

editato in: da

È il momento di ripartire, di riprendere in mano le cose importanti: per Fabrizio Corona il futuro è ancora un foglio bianco, che può cominciare a riscrivere. E, come aveva annunciato già in passato, c’è una priorità nella sua esistenza: il figlio Carlos.

Il ragazzo, nato nel 2002 dalla relazione con Nina Moric, è sempre stato nei pensieri dell’ex re dei paparazzi. A dispetto della giovane età, infatti, Carlos Maria ha avuto una vita molto difficile: tolto alla madre, con il padre in carcere, ha anche avuto dei gravi problemi di salute.

Solo da qualche anno è tornato tra le braccia della Moric, che per il suo bene ha riallacciato anche i rapporti con Fabrizio, dopo la fine turbolenta della loro storia e l’altrettanto turbolenta evoluzione che li ha visti a lungo contrapposti. Adesso, Corona è uscito dal carcere e, oltre a stare al fianco di Nina, ha deciso di creare un progetto ad hoc che coinvolge il figlio.

L’ex paparazzo ha lasciato la comunità dove era rimasto per ragioni di tipo psichiatrico e sta aspettando l’ok della Polizia dello Stato per tornare a casa: nel frattempo alloggia in hotel e proprio da qui ha lanciato un nuovo marchio d’abbigliamento, Adalet, parola che in turco significa “giustizia”.

Principale testimonial del marchio è proprio il figlio Carlos, che sin dall’inizio Fabrizio ha voluto al suo fianco. Passo dopo passo, i due hanno creato un intero team e sono arrivati anche a inaugurare un punto vendita a Milano. Corona, insomma, sta pensando al suo futuro e non sembra aver più alcun interesse a guardarsi indietro.

Fatta eccezione per l’amicizia stretta con l’ex moglie Nina, pare non aver voglia di pronunciarsi sulle sue ex più famose, Belen Rodriguez e, soprattutto, Silvia Provvedi. La cantante delle Donatella, che gli è stata vicina a lungo, è infatti incinta del compagno Giorgio De Stefano (Malefix) ed ha palesemente dichiarato che solo quest’ultimo le ha dato una vera serenità.

La Provvedi ha inoltre dichiarato a Verissimo di provare tristezza per Corona. Attualmente, Fabrizio non appare intenzionato a replicare: completamente focalizzato su Carlos, insegue i suoi sogni e le sue speranze. E noi ci auguriamo che continui così.