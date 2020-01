Fabrizio Corona, l’ex Silvia Provvedi incinta: la sua reazione su Instagram

editato in: da

Silvia Provvedi è incinta. Secondo le ultime indiscrezioni, diffuse da Chi e rilanciate da Spy, l’ex compagna di Fabrizio Corona aspetterebbe il suo primo figlio e in tanti si chiedono quale sia stata la reazione dell’ex re dei paparazzi di fronte a questa notizia. Da qualche settimana l’ex di Nina Moric ha lasciato il carcere per scontare il resto della pena in un istituto di cura che si trova vicino Monza. A deciderlo il giudice di sorveglianza che gli ha concesso la possibilità di abbandonare il carcere per curare il suo stato di salute mentale.

Fra le prime persone che Corona ha riabbracciato dopo la notizia c’è stato Carlos, il figlio nato dall’amore per Nina Moric. L’incontro è stato immortalato con uno scatto commovente postato poi su Instagram. Da allora Fabrizio ha ripreso a usare i social per raccontare le sue giornate. Non parla quasi mai, ma posta delle Stories in cui si mostra abbastanza sereno, in auto oppure nella sua stanza. In tanti si aspettavano che commentasse la notizia della gravidanza di Silvia Provvedi, ma Corona ha preferito, almeno questa volta, la via del silenzio.

L’ex re dei paparazzi e la cantante delle Donatella sono stati legati per diversi anni. Silvia è stata accanto a Corona nei momenti più duri della sua detenzione in carcere e l’ha aspettato fuori sino alla sua scarcerazione, avvenuta nel febbraio del 2018. Una love story intensa che era terminata bruscamente quando Fabrizio aveva affermato di non provare più un sentimento per la cantante.

Poi era arrivato il Grande Fratello Vip e un chiarimento avvenuto all’interno della casa di Cinecittà dopo il quale Silvia Provvedi aveva deciso di voltare pagina. Oggi nella sua vita c’è Malefix, soprannome con cui chiama Giorgio De Stefano, l’imprenditore che le ha rubato il cuore e con cui presto formerà una famiglia.

Secondo Spy la coppia starebbe progettando, dopo la nascita del primo figlio, le nozze. “In attesa della nascita della bambina i due hanno preso una nuova casa a Milano dove convivere e stanno pensando a sposarsi – si legge -. Non sanno se prima o dopo il lieto evento, previsto per giugno, ma sarà sicuramente a Modena, città natale di Silvia. La testimone? Ovviamente Giulia, impaziente di diventare zia”.

Da Corona nessun commento. L’ex re dei paparazzi ora sembra concentrato solo sulla sua vita e sul legame con Carlos che rimane un punto fermo nella sua esistenza insieme a Nina Moric.