Che fine hanno fatto Silvia e Giulia Provvedi

Fonte: IPA Le Donatella, Giulia e Silvia Provvedi

Passano gli anni ma Silvia e Giulia Provvedi, le gemelle del duo musicale Le Donatella, restano più unite e complici che mai. A rafforzare il legame tra le due sorelle anche la piccola Nicole, la figlia che Giulia ha avuto nel 2020 dal compagno Giorgio De Stefano. Dopo gli esordi a X Factor nel 2016, le due si sono fatte largo nel mondo dello spettacolo, dove oggi sono ancora molto attive in seguito a due partecipazioni televisive importanti quali L’Isola dei Famosi (che le Provvedi hanno vinto nel 2015) e il Grande Fratello Vip.

Cosa fanno oggi Silvia e Giulia Provvedi de Le Donatella

Silvia e Giulia Provvedi, conosciute più semplicemente come Le Donatella, continuano a lavorare nello spettacolo, dividendosi tra televisione e musica. Sono molto attive anche sui social network: i loro account Instagram e TikTok sono seguiti da ben 1.4 milioni di follower, che si divertono tra i vari sketch delle due gemelle. Video brevi e divertenti, in cui Silvia e Giulia mettono in mostra il loro talento.

Parallelamente portano avanti il loro percorso in tv: le Provvedi, classe 1993, sono nel cast di Avanti un altro, dove sono entrate un anno fa per interrogare i vari concorrenti sul mondo delle sette note. A sceglierle è stata Sonia Bruganelli, l’ex moglie di Paolo Bonolis che si occupa dei casting della trasmissione Mediaset.

In più lo scorso anno Silvia e Giulia Provvedi hanno partecipato, insieme a Katia Follesa, al videoclip di Innamorata, canzone di Nina Zilli. Le Donatella hanno inoltre condotto sul canale Go Tv il talent canoro Nokepe Generation. Resta al momento in stand by la produzione musicale: l’ultimo singolo del duo, Moralisti su Pornhub, risale al 2021.

Non è mancata un’esperienza cinematografica: nel 2022 Silvia e Giulia Provvedi hanno recitato nel film La California diretto da Cinzia Bomoll. Una storia di formazione con elementi thriller ambientata nelle campagne emiliane. Accanto a Le Donatella hanno recitato: Andrea Roncato, Andrea Montovoli, Eleonora Giovanardi.

In un’intervista a Superguida Tv, Giulia Provvedi ha rivelato: “In Italia si viene spesso etichettati. È difficile riuscire a far capire che si può essere più cose. Noi amiamo condurre, stare a contatto con il pubblico, amiamo cantare, suonare e ballare. Non ci siamo precluse nulla. Fortunatamente abbiamo sempre avuto occasioni lavorative e gli addetti ai lavori ci hanno spinte a dare il meglio di noi. Con questo non voglio dire che non ci siano stati momenti di sconforto. Ad oggi, la radio continua ad essere però il nostro sogno“.

La vita privata di Silvia e Giulia Provvedi de Le Donatella

Da circa un anno Giulia Provvedi, la bionda de Le Donatella, ha ritrovato la serenità in amore grazie al procuratore sportivo Andrea Riso. “Sta andando a gonfie vele. Ho trovato una persona speciale e me lo tengo stretto. Lo custodisco come un bene prezioso. Mi sento molto bene e sono felice”, ha confidato la performer, che in passato ha sofferto parecchio per la fine della storia d’amore con Pierluigi Gollini, portiere del Napoli.

Silvia Provvedi è invece ancora legata a Giorgio De Stefano, il padre di sua figlia, che nel 2022 è stato condannato per ‘ndrangheta a 12 anni e 8 mesi di carcere (la difesa ha però annunciato ricorso). “Abbiamo un rapporto bellissimo. Siamo riusciti a superare difficoltà importanti ed è questo a rendere il nostro rapporto UNICO”, ha assicurato Silvia durante una chiacchierata con i fan per poi aggiungere in merito alla figlia: “Lei vive per lui. Lei sa già che l’amore per il padre è grandissimo”.

De Stefano è stato arrestato pochi giorni dopo il parto di Silvia Provvedi, che qualche tempo fa è stata legata a Fabrizio Corona. All’indomani dell’arresto la cantante aveva scritto sui social network: “Al mio compagno Giorgio rinnovo sempre di più il mio amore e la mia vicinanza”.