Silvia Provvedi è diventata mamma: è nata Nicole. L’annuncio su Instagram

editato in: da

Le mamme vip del 2020

Silvia Provvedi, del duo Le Donatella, è diventata mamma di Nicole. Ad annunciarlo è stata lei stessa sul suo profilo Instagram.

Silvia ha infatti condiviso sui social una foto che ritrae la manina della sua bambina mentre stringe il suo dito e a commento ha scritto: “Il giorno più bello della nostra vita. Benvenuta amore! 18/6/2020 ❤️”.

La piccola è il frutto dell’amore di Silvia Provvedi per Giorgio De Stefano, imprenditore riservatissimo che tuttavia, per il grande amore, nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip le aveva voluto inviare un messaggio dolcissimo con un aereo.

Moltissimi i messaggi di auguri arrivati sulla pagina Instagram della Donatella, dove aveva mostrato nei mesi scorsi il pancione che cresceva sempre più. Samantha De Grenet scrive: “Auguri di ❤…ed ora inizia l’ avventura più magica e bella!”. Lo stilista Matteo Evandro (leggi la nostra intervista): “Congratulazioni Silvi”. E poi Melita Toniolo, Giulia Calcaterra, Andrea Mainardi che scrive: “A Ma che bella notiziaaaaaaaaaa😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 arriva lo ziooooooo Maina con una carriola di pappine di livello!!! 🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳”.

Silvia Provvedi si aggiunge alla lista delle neomamme vip che hanno partorito in queste settimane, da Alena Seredova a Eleonora Daniele.

A febbraio l’ex gieffina col pancione era apparsa sulle pagine di Chi. Senza rivelare se fosse stato un maschietto o una femminuccia, aveva però confessato che: “Questo bambino non l’abbiamo cercato, ma è arrivato perché è il frutto di un grande amore”.

Dunque, grande gioia in casa Provvedi, non solo per i neo-genitori, ma anche per zia Giulia, sorella gemella di Silvia.