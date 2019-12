Corona riabbraccia Carlos per Natale: “Il regalo mio più grande”

editato in: da

Per Natale, Fabrizio Corona ha avuto la possibilità di riabbracciare suo figlio Carlos Maria, come testimonia una dolcissima foto pubblicata su Instagram. L’ex re dei paparazzi è uscito dal carcere proprio in tempo per trascorrere le feste fuori da San Vittore, e come regalo ha ricevuto una sorpresa stupenda.

“Regalo mio più grande” – ha scritto Fabrizio (anzi, il suo staff, visto che l’imprenditore non può utilizzare i social, da provvedimento del giudice). Poche parole accompagnano la foto di Corona che abbraccia il suo ragazzo, il giovane Carlos Maria, nato dalla sua relazione con Nina Moric. E proprio quest’ultima ha commentato il tenero scatto: “E non servono le parole…”. I rapporti tra i due ex sono ormai tornati distesi, quando qualche mese fa entrambi hanno deciso di mettere da parte ogni rancore per il bene del figlio. Addirittura, tempo fa si è parlato di un possibile ritorno di fiamma, ma Corona ha più volte smentito queste indiscrezioni.

Piuttosto, a quanto pare il fotografo è pronto ad un ritorno in grande stile. Nel post immediatamente successivo a quello con il figlio, ha infatti pubblicato quella che sembra essere una dichiarazione d’intenti: Non esistevano i social, gli influencer, i famosi della rete sconosciuti al pubblico vero. Esisteva l’immagine, il carisma, il non passare inosservati, il talento e le idee. Solo così arrivavi in televisione e sulle copertine dei veri settimanali e giornali di moda. Addirittura i quotidiani. Erano altri tempi, migliori. Ma torneranno presto“. Ad accompagnare queste parole, la foto di un giovane Corona al fianco di un’altrettanto giovanissima Nina Moric. Cosa avrà in mente l’imprenditore?

Quel che è certo è che ora dovrà prendersi del tempo per risolvere i suoi problemi. Lo scorso marzo, a seguito di diverse infrazioni alla sua libertà vigilata, Fabrizio è tornato in prigione. Qualche settimana fa è stato però scarcerato per le sue condizioni di salute. L’equipe psichiatrica di San Vittore ha infatti rilasciato diverse relazioni che segnalavano il peggioramento dei disturbi della personalità borderline, accompagnati da episodi depressivi. Ora Corona si trova in un istituto di cura, e sta già pensando alle sue mosse successive. Nel frattempo, si gode il calore della famiglia, quantomeno per festeggiare il Natale.