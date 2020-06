Barbara D’Urso bellissima a 62 anni, la foto senza trucco su Instagram

editato in: da

Barbara D’Urso spiazza di nuovo tutti: il suo scatto al naturale mostra la sua indiscutibile bellezza anche senza make up e senza filtri.

La regina dei salotti televisivi raramente si fa vedere scomposta, eppure è sempre incantevole. La conduttrice 62enne non ha nulla da invidiare a chi è più giovane d’età, e lo dimostra con un nuovo selfie condiviso su Instagram dove non c’è traccia di trucco o di filtri.

Barbara ama farsi vedere patinata, tra luci e paillettes, con vestiti stupendi confezionati apposta solo per lei, inoltre è sempre in splendida forma grazie alle lezioni di danza alla sbarra che fa ogni mattina. Insomma, la conduttrice resta giovane e frizzante sia dentro che fuori.

Nonostante la cura dei dettagli e l’attenzione al look, la D’Urso è una donna che sa apprezzarsi anche al naturale: il 13 giugno 2020 condivide sul suo profilo Instagram un post che la ritrae appena sveglia, con i capelli leggermente arruffati, e con la pelle au naturel.

Non è la prima volta che la bella napoletana condivide sui suoi social una foto senza trucco: già a gennaio la padrona di casa di Live – Non è la D’Urso e di Pomeriggio Cinque aveva regalato ai fan uno scatto mozzafiato che la riprendeva con i capelli scompigliati e abbronzata grazie al sole di Dubai, mentre a maggio aveva condiviso un momento della sua quotidianeità, prima di andare a lavorare.

Una sessantaduenne come poche, tant’è che non sono mancati i commenti dei fan che hanno scritto di trovarla ringiovanita: “Sembri ancora più giovane”, è il commento più gettonato, confermando così come in molti trovino Barbara una donna meravigliosa e sempre affascinante.

Con questo selfie, la conduttrice mostra fiera il suo aspetto, dimostrando di non avere paura degli haters e dei commenti negativi. Lei si trova bella anche così e le persone che la seguono con affetto apprezzano molto questi momenti che rendono Barbara ancora più umana. Nonostante la stanchezza, Carmelita mostra fiera la sua pelle pulita, infondendo così coraggio a chi la segue e invitando tutte le donne a non demordere mai, a non avere timore di mostrarsi senza filtri, e di volersi bene – come dice lei – “col cuore”.