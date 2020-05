La Prova del Cuoco, Anna Moroni svela un retroscena su Elisa Isoardi e Antonella Clerici

editato in: da

Anna Moroni torna a parlare de La Prova del Cuoco, ma soprattutto di Antonella Clerici ed Elisa Isoardi. La cuoca più famosa della tv, come è noto, ha lasciato la trasmissione Rai poco dopo la conduttrice. Una scelta arrivata per motivi molto particolari che ha voluto chiarire in una lunga intervista a Blogo.

Legatissima ad Antonella Clerici, la Moroni presto presenterà un nuovo format televisivo intitolato Ricette all’italiana che andrà in onda su Rete 4 e presenterà in coppia con Davide Mengacci. Negli ultimi mesi, la cuoca è stata spesso ospite del profilo Instagram della presentatrice. Le due si sono divertite a cucinare alcuni piatti, per la gioia dei fan che sognano ancora un ritorno alla Prova del Cuoco.

“Sono stata con lei per 17 anni, lei per me e per mio marito è come una figlia – ha raccontato la Moroni -. L’abbiamo sempre aiutata, lei ha chiesto spesso consiglio a me. Lo ha fatto quando voleva lasciare La Prova del Cuoco per cambiare vita. Io le dissi ‘fai bene, ad un certo punto si deve pensare alla famiglia’”. L’addio allo show è stato per Antonella molto sofferto, ma necessario. Una scelta arrivata dopo la morte di Fabrizio Frizzi, suo grande amico, e la voglia di trascorrere più tempo con il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle.

La Moroni ha svelato di aver seguito Antonella Clerici a causa di una decisione dei produttori e di aver ricevuto in seguito una chiamata da parte di Elisa Isoardi. La nuova conduttrice del format le avrebbe chiesto di tornare nel programma di Rai Uno, ma lei avrebbe rifiutato. “Quando Antonella è andata via, il produttore ha voluto cambiare tutto e non mi hanno cercato assolutamente – ha rivelato -. Ad ottobre 2018 Elio Bonsignore mi ha proposto il programma su Rete 4 e io ho accettato. L’anno dopo per La Prova del cuoco è stato un disastro… a quel punto mi hanno cercato, anche Elisa mi ha telefonato un giorno, ma io ho ribadito che non ci vado alla Prova del cuoco”.

Anche se è il grande sogno dei fan, Anna Moroni esclude un ritorno alla Prova del Cuoco con Antonella Clerici: “A prescindere che lei ancora non sa cosa farà, ma, anche se dovesse fare un programma di cucina, io non ci sarò – ha ribadito -. Lo sa perfettamente Antonella. Magari la andrò a trovare una volta per l’affetto che ci lega, ma a 81 anni non mi posso mettere a prendere il treno e raggiungerla. E comunque La Prova del cuoco è un cerchio che si è chiuso. È stato bellissimo e si è chiuso benissimo”.