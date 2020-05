Domenica In, Antonella Clerici pronta a svelare a Mara Venier il suo futuro in Rai

editato in: da

Antonella Clerici tornerà presto in televisione, con un nuovo programma ritagliato su misura su di lei. È questa una delle indiscrezioni più sorprendenti degli ultimi giorni, e potrebbe essere la conduttrice stessa a darne conferma questo pomeriggio, nell’intervista che rilascerà a Domenica In.

Dopo mesi di assenza, Antonella Clerici è pronta a tornare davanti alle telecamere. Quest’oggi lo farà solamente in veste di ospite speciale, dal momento che sarà in collegamento video con Domenica In, per una lunga chiacchierata con Mara Venier. Stando alle prime anticipazioni, pare proprio che la conduttrice rivelerà qualche dettaglio in più sul suo futuro televisivo in Rai: che ci siano novità in arrivo per i suoi tantissimi fan?

Per anni al timone de La Prova del Cuoco, la Clerici è stata una delle donne più amate della tv italiana. Da qualche tempo ha lasciato il suo posto ad Elisa Isoardi, ritirandosi un po’ dalle scene, per poi concedersi qualche esperienza travolgente in prima serata – Portobello e Lo Zecchino d’Oro sono solo un paio di esempi. Come lei stessa aveva rivelato in passato, Antonella sentiva il bisogno di staccare un po‘ da una vita fatta di ritmi frenetici, arrivando a rinunciare ad un impegno quotidiano come La Prova del Cuoco.

Ad aver dato il via alle indiscrezioni riguardanti il ritorno di Antonella Clerici sono state le parole di Stefano Coletta, direttore di Rai1, che in un’intervista a Il Fatto Quotidiano ha rivelato: “Ho sempre pensato da telespettatore che Antonella fosse un asset di Rai1 perché ha un’identità verbale, cromatica, di sguardo. Con la sua trasparenza ha tessuto un patto d’acciaio con i telespettatori”. Che Coletta avesse grande stima della Clerici non è una novità, dal momento che in occasione del Festival di Sanremo 2020 aveva parlato di lei con molto entusiasmo.

Ad oggi, il direttore di Rai1 sembra avere le idee chiare: “Penso che Antonella debba tornare in prima serata con una chiave meno prevedibile, penso che nel daytime possa tornare anche a una parte che ha dentro, quella della giornalista che è stata la matrice con cui ha iniziato”. Le sue dichiarazioni non lasciano adito a molti dubbi sul futuro della Clerici in Rai. Non ci resta che attendere per scoprire se Antonella si lascerà andare a qualche dettaglio in più durante la sua intervista con Mara Venier.