La Prova del Cuoco, Claudio Lippi dimagrito 20 kg

Claudio Lippi torna a La Prova del Cuoco accanto a Elisa Isoardi con 20 kg in meno. Una forma fisica perfetta che ha raggiunto negli ultimi anni grazie all’aiuto della moglie che l’ha aiutato a seguire un’alimentazione più sana ed equilibrata.

“Nessuna dieta. Sono dimagrito grazie alle attenzioni di mia moglie – ha raccontato il conduttore -. Mi ha semplicemente tolto il disordine alimentare che avevo: fritti, condimenti, il pane, la pizza, la birra, o meglio, ho ridotto di parecchio questi alimenti. Sono le dosi e i condimenti che fanno la differenza. Oggi mangio di tutto però in dosi ridotte”.

Nel 2001 la vita di Lippi è cambiata a causa di quattro bypass nel cuore. “Grazie ai bypass che mi hanno ridato la vita e il senso della vita – ha rivelato -, grazie a mia moglie che mi ha spinto nei momenti più difficili a non mollare e ad avere maggiore autostima, grazie a Federica e a Mya, non sto vivendo una seconda giovinezza ma una vera giovinezza, ho più passioni e più stimoli adesso di un tempo”.

Dal 1989, Claudio Lippi è sposato con Kerima Simula da cui ha avuto una figlia, Federica. La giovane ha reso i due nonni di Mya, mentre il presentatore ha un’altra figlia, Lenni, nata dalle prime nozze con Claudia. Qualche tempo fa i collega di Elisa Isoardi era stato ospite di Vieni da Me dove aveva parlato del suo forte legame con la famiglia. In passato infatti il presentatore aveva messo fine al suo matrimonio con Kerima, tornando fra le sue braccia cinque anni dopo.

“Lui è un nonno pazzesco – aveva raccontato Federica alla Balivo –. Papà mi ha aiutato tanto. Con il padre di Mya la situazione era terrificante, mi confidavo con lui perché avevo bisogno di un punto di vista maschile. Ma soprattutto, quando ero incinta, mi accompagnava ovunque”.

Volto amatissimo della Prova del Cuoco, Lippi è arrivato nella trasmissione proprio per volere di Elisa Isoardi. “Ormai in televisione non ci sono molti spazi – aveva raccontato lui qualche tempo fa -, si sperimenta poco e ci sono tanti conduttori bravi, perciò mi ritengo fortunato a fare quello che faccio a La prova del cuoco”.