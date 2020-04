Elisa Isoardi, quarantena da single con la zia 87enne. In attesa della Prova del Cuoco

editato in: da

Costretta a casa dopo la sospensione temporanea de La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi ha deciso di rimanere accanto a sua zia e trascorrere con lei la quarantena. Non ha però dimenticato il suo impegno quotidiano su Instagram, per restare in contatto con i fan, e sta già pensando al suo ritorno in tv.

La conduttrice si è raccontata in radio, ai microfoni di Un Giorno da Pecora, rivelando come sta passando queste settimane di auto-isolamento: “La mia quarantena va bene, sono molto ligia. Esco poco, porto il cagnolino a spasso una o due volte al giorno. Sono da mia zia Gabriella, che ha 87 anni ed era sola a Roma”. Elisa Isoardi non ha dunque lasciato la capitale, ma ha preferito fare compagnia alla sua amata zia in un momento così difficile. Che cosa fa però tutto il giorno in casa, dal momento che – come accaduto a tantissime altre trasmissioni – La Prova del Cuoco ha subito uno stop momentaneo?

“Lavoro più di prima” – ha confessato la Isoardi – “Faccio molte dirette su Instagram: tutti i giorni alle 12 e poi tre giorni a settimana faccio un aperitivo-chat”. Insomma, la conduttrice non ha alcuna intenzione di fermarsi, soprattutto per rimanere in contatto con i suoi fan. Come Bianca Guaccero, che si è reinventata un Detto Fatto in versione social, e Caterina Balivo, che ha messo in piedi un nuovo show assieme a suo marito, anche Elisa ha scelto Instagram come mezzo di comunicazione “smart”. Ma è evidente che La Prova del Cuoco le manchi molto, e aspetta con ansia il via libera per tornare al lavoro.

Solo qualche giorno fa, in effetti, aveva svelato il suo risentimento per aver visto le repliche di Linea Verde mandate in onda al posto della sua trasmissione. E alcune indiscrezioni hanno addirittura spifferato la possibile cancellazione dello show dal prossimo palinsesto televisivo, notizia che però non ha mai trovato alcuna conferma. Quel che è certo è che la Isoardi, dopo le tante difficoltà ad ingranare con La Prova del Cuoco nel momento in cui è subentrata ad Antonella Clerici, sembra aver ormai trovato la sua dimensione e non vuole rinunciarvi.

Nel corso dell’intervista a Rai Radio1, la conduttrice si è lasciata sfuggire anche un dettaglio riguardante la sua vita privata. Ha infatti rivelato di essere attualmente single, smentendo così ogni gossip sulle presunte nozze in arrivo con l’imprenditore Alessandro Di Paolo. Dopo la rottura tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini, la presentatrice è stata al centro di numerosi rumors sulla sua vita sentimentale. Ma a quanto pare in questo momento ha ritrovato la sua serenità senza bisogno di avere un uomo al suo fianco.