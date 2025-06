Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Davvero non si parla d’altro: Jeff Bezos e Lauren Sanchez stanno rumorosamente convolando a nozze, con il mondo sintonizzato in diretta presente tra gli ospiti stellari. I clamorosi festeggiamenti del caso sono iniziati mercoledì 25 giugno, a Venezia, e proseguiranno fino a domenica 29. L’ultimo pettegolezzo emerso dal fragore generale? Riguarda il cibo e alcune improbabili richieste da parte di alcuni dei (quasi) 200 invitati.

Jeff Bezos e Lauren Sanchez sposi, le bizzarre richieste dei Vip sul cibo

Leggenda narra che ogni domenica Jeff Bezos e Lauren Sanchez si concedano una ghiotta colazione a base di pancakes con mirtilli e gocce di cioccolato. L’unica trasgressione, a dire il vero, che i due contemplerebbero all’interno del proprio rigido regime alimentare: da quando la giornalista è entrata a far parte della vita dello stravagante proprietario di Amazon tutto è cambiato, sì, anche sul fronte della nutrizione.

“Ogni mattina a colazione mangiavo un’intera confezione di biscotti Pillsbury” aveva tranquillamente ammesso il miliardario nel 2017. Ebbene, la sua nuova versione, quella salutista, oggi si guarda alle spalle con aria compassionevole tra verdure, proteine magre, pesce e frutta secca: c’è chi addirittura asserisce che sia solito iniziare la giornata con polpo mediterraneo con patate, pancetta, yogurt all’aglio verde e un uovo in camicia, combo culinaria che sicuramente spiccherà tra le tante richieste che gli chef coinvolti nel chiacchieratissimo matrimonio veneziano dovranno esaudire.

Come da richiesta, probabilmente, l’infinito menù nuziale prevederà alimenti genuini e non processati, con un’enfasi particolare sull’apporto proteico e sui grassi insaturi e uno stop preventivo a zucchero, dolci, torte e farina raffinata. Ma non è finita qui: tra i 200 invitati stellari ed il conseguente tripudio di diete singolari non mancheranno certo i colpi di scena, assecondati con affetto dagli sposi e, forse, meno dalla equipe di cucina.

Si inizia dalla cosiddetta dieta Atkins – regime alimentare low-carb – tanto cara a Kim Kardashian, che una volta ritrovata la linea grazie a pranzi e cene a base di carciofi, omega 3 e tanto, tantissimo, avocado, non sembra avere intenzione alcuna di perderla. Oprah Winfrey e Eva Longoria, invece, seguono il digiuno intermittente, elemento certamente di disturbo alla loro partecipazione a pranzo e cena nuziali: essenziali, per loro, il caffè nero, gli albumi e l’avocado con la rara aggiunta di proteine quali pesce e pollo accompagnati da verdure o tacos.

Tra gli invitati Vip più ligi alla dieta, ancora, impossibile non nominare Mick Jagger. Dopo gli eccessi del passato il frontman dei Rolling Stones ora punta tutto sulle vitamine, tra pastiglie di olio di fegato di merluzzo, ginseng e ginkgo biloba e una colazione a base di immancabile frullato super energetico. Anche per lui l’avocado si annovera tra i propri cibi del cuore.

Tenendo conto poi degli ospiti vegetariani e vegani, delle varie intolleranze e dei musulmani osservanti, per i quali sarà da rendere disponibile la variante halal di ogni cosa, non resta che fare un grosso in bocca al lupo agli chef.

L’epico matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, chi si occuperà del menù nuziale

Presso l’Isola di San Giorgio, dove gli ospiti Vip sono già sbarcati con il clamore generale, ad occuparsi del menù da sogno – o incubo, a seconda della personale prospettiva di chi ne prende visione – si dice sia una lista di professionisti stellati, a partire da Massimo Bottura, che con la sua Osteria Francescana di Modena ha già stregato il fine palato di Ivanka Trump, sino ad arrivare al padovano Massimiliano Alajmo. Una brigata di cucina decisamente degna, senza dubbio all’altezza della faticosa impresa. Saranno i commensali soddisfatti? Lo scopriremo presto.