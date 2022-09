“Lo fece per i soldi e la carriera”. Ilary Blasi, il segreto del suo passato

Da quando è stata annunciata la separazione, Ilary Blasi e Francesco Totti sono costantemente sotto i riflettori. E, come sempre accade in questi casi, c’è una sorta di “caccia” allo scheletro nell’armadio, oltre che alle novità. Ed è quello che è successo alla conduttrice dell’Isola dei Famosi, dal momento in cui si sta parlando di alcuni servizi fotografici a cui ha preso parte nel suo passato.

Ilary Blasi, il segreto del passato: il servizio fotografico

Nonostante tutto, c’è da dire che sotto i riflettori c’è proprio (e sempre) Ilary Blasi. Nessuno al momento sta “scavando” poi troppo nel passato di Francesco Totti, ex calciatore e Capitano storico della Roma. Il divorzio Totti-Blasi è al centro delle cronache rosa (e non) da mesi e ha catalizzato l’attenzione in questa calda estate. Tra uno scoop e un altro, ha parlato il fotografo Angelo Genovese a Libero riguardo ad alcuni servizi fotografici a cui Ilary Blasi ha preso parte.

“Lo fece per i soldi e per la carriera”, ha svelato. Dal passato, infatti, sono arrivate delle foto senza veli di Ilary Blasi. “Era agli inizi. Malgrado avesse partecipato a Miss Italia e fatto qualche pubblicità lei voleva fare l’attrice. Venne da noi per un book fotografico intorno al 2000, era bellissima, una di quelle ragazze che mentre la fotografi ti dici questa lascia il segno”.

L’inizio della carriera di Ilary Blasi

Per il servizio fotografico in questione, durato in realtà per diverso tempo, Ilary Blasi ha percepito un cachet a dir poco stellare: 8 milioni delle vecchie lire. La conduttrice, lo ricordiamo tutte, è poi stata una delle letterine storiche di Passaparola, dove ha avuto modo di legare con la sua carissima amica Silvia Toffanin. Ma i suoi piani erano altri: avrebbe voluto fare l’attrice.

Una parte del suo passato che adesso è al centro dell’attenzione, anche se non possiamo fare a meno di chiederci una domanda: a che pro? Ci troviamo di fronte al solito rovescio della medaglia. La fama ha un prezzo caro da pagare, inclusi i ricordi del passato, che spesso dovrebbero rimanere tali, ma che invece trovano il modo di “bussare” nel presente.

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi

Il comunicato su Ansa è arrivato – quasi – come un fulmine a ciel sereno. C’erano solo delle indiscrezioni, che poi erano state smentite da Ilary Blasi a Verissimo e da Francesco Totti su Instagram. Ma la rottura per una delle coppie più belle non è stata facile da affrontare. Ora che la Blasi è tornata a Roma da qualche giorno, è tempo di incontrarsi e di iniziare a smaltire le pratiche per la separazione.

Secondo i beninformati, una volta che il divorzio sarà ufficiale, Totti uscirà allo scoperto con Noemi Bocchi, la sua nuova fiamma. Massimo riserbo invece sulla Blasi, che vorrebbe tornare a studiare all’università e prendersi una pausa dalla televisione fino alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi. L’attenzione è su chi dei due romperà il silenzio: Ilary potrebbe parlare a Verissimo, ma per Totti significherebbe dare inizio a una guerra mediatica.