GF Vip, televoto annullato: in arrivo provvedimento disciplinare per un concorrente

Televoto annullato al GF Vip dove è in arrivo un provvedimento disciplinare per un concorrente. Nella puntata del 6 novembre dunque non ci sarà l’uscita di uno degli inquilini nominati, ma Alfonso Signorini comunicherà qualcosa a uno dei concorrenti. Per ora non è dato sapere chi sia e sul profilo Instagram del reality è stata solo annunciata la scelta.

“Il televoto è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente – si legge -. Nella puntata di domani, Venerdì 6 novembre, tutti i dettagli di questa decisione. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite SMS nella sessione annullata verranno rimborsati”. I nominati di questa settimana sono: Maria Teresa Ruta, Paolo Brosio, Massimiliano Morra, Francesco Oppini e Stefania Orlando. Alfonso Signorini non ha chiarito chi sia l’inquilino che rischia un provvedimento disciplinare, ma le ipotesi in campo sono varie.

Secondo molti Paolo Brosio potrebbe abbandonare la Casa del GF Vip dopo pochi giorni dal suo ingresso. Nell’ultima puntata dello show il giornalista ha fatto molto discutere per via di una bestemmia, delle dichiarazioni sui tamponi e delle preghiere ad alta voce in giardino. Questioni affrontate da Alfonso Signorini, ma che potrebbero tornare a galla nel corso della nuova diretta, soprattutto dopo che Brosio si è lamentato nel corso della settimana.

“Ribadisco che la preghiera si vive e non si esibisce – ha detto Signorini in un’intervista, rispondendo a Brosio -. Se questo non gli piace è libero di andarsene. Brosio ha fatto arrabbiare anche me, non mi piace quando la fede è ostentata. Se io voglio sentire una predica vado a messa in chiesa e non guardo il GF Vip. Figurati se voglio farmi fare la predica da Brosio. A me di sentire le Ave Marie e i Padre Nostro sgranati a voce alta risulta molto fastidioso. Tra l’altro mi spiace avere sentito che di notte lui ha detto che io gli impedisco di pregare, questo non mi piace. Non è il messaggio che gli ho dato”.

Il concorrente è finito in nomination per aver rivelato i dettagli dei nuovi ingressi nel reality e la scelta di prolungare le puntate fino a febbraio, spaventando Elisabetta Gregoraci, decisa a trascorrere il Natale con il figlio. Fra le ipotesi c’è anche quella di un provvedimento disciplinare per Andrea Zelletta. L’ex tronista di Uomini e Donne ha lasciato la Casa per qualche giorno per motivi personali e una volta rientrato ha violato il patto di riservatezza. Si parla inoltre di un possibile provvedimento nei confronti della contessa Patrizia De Blanck.