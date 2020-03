GF Vip, Elia e Marini si chiariscono. Ed è scontro tra Volpe e Zequila

editato in: da

Puntata scoppiettante, per Alfonso Signorini e per i concorrenti del Grande Fratello Vip 4: questa sera, il conduttore ha dovuto affrontare diversi argomenti scottanti. Nel corso della settimana, in effetti, sono accadute molte cose interessanti e gli inquilini della casa più spiata d’Italia si sono lasciati andare ad alcuni scontri pesantissimi.

Il primo è senza dubbio quello tra Antonella Elia e Valeria Marini, che ha rischiato di finire in rissa. Le due showgirl non sono mai riuscite ad andare d’accordo, sin dal primo momento in cui la Marini ha fatto il suo ingresso nel reality show. Negli ultimi giorni, però, i toni si sono alzati un po’ troppo. Lo scontro ha avuto inizio per “colpa” di Aristide Malnati, conteso tra le due concorrenti e incapace di porre a freno le loro intemperanze. Poi la faccenda si è fatta sempre più pesante, coinvolgendo anche la sfera più intima di una persona, quella religiosa.

Fernanda Lessa è stata vista più volte fare il segno della croce rivolta alla Elia, mentre Valeria ha iniziato a sventolare il suo rosario proprio davanti al volto della sua rivale. Esasperata, Antonella ha dato uno spintone alla Marini, un gesto assolutamente da condannare. Alfonso Signorini ha dunque preso il via proprio da questo, lasciando alle parti in causa di spiegare quanto accaduto, potendo anche osservare le immagini della loro lite.

Il conduttore non ha potuto trattenersi dal riprendere Valeria e Fernanda per aver tirato in ballo la religione: “Sventolare il rosario sotto la faccia di una persona è tutto tranne che fede” – ha dichiarato, cercando di porre fine alla questione. E dei gesti della Lessa, non ha potuto far altro che dire: “Perdonami, ma a sentire questi discorsi nel 2020 mi viene la pelle d’oca, mi sembrano discorsi medievali“. Addirittura, Signorini si è spinto oltre paragonando la Elia ad una grandissima artista, che per la reputazione da “portasfortuna” ha visto la sua vita sgretolarsi: “Siamo tutti qui a pontificare sul destino di Mia Martini, ma la storia di Mia è partita così”.

Dopo tanti tira e molla, Alfonso è riuscito – più o meno – a portare la calma in casa. Antonella ha chiesto scusa (a denti stretti) per aver spinto la Marini, mettendo la parola fine a questa brutta pagina di televisione. Ma il conduttore ha dovuto subito affrontare un nuovo argomento: lo scontro tra Adriana Volpe e Antonio Zequila. Quest’ultimo ha continuato ad insistere in merito al flirt avuto con la conduttrice ormai tantissimi anni fa, addirittura snocciolando dettagli sul loro incontro.

La Volpe ha sempre negato, arrivando a giurare su sua figlia. I toni si sono subito scaldati, tanto che Alfonso è dovuto intervenire per placare gli animi. E solo dopo molte insistenze è riuscito a spegnere anche questa discussione. Per fortuna, la puntata del GF Vip 4 ha avuto anche qualche momento di tenerezza. Come la sorpresa del primogenito di Fabio Testi, che da anni vive a Shanghai e ha voluto rassicurare suo padre sulle sue condizioni di salute – a causa dell’emergenza Coronavirus. L’attore non ha potuto fare a meno di lasciarsi andare a qualche lacrima, e ha poi chiesto al pubblico di mandarlo a casa per poter finalmente parlare a viva voce con i suoi cari.

Anche Adriana Volpe, passato il momento di tensione, ci ha regalato un po’ di tenerezza. Negli scorsi giorni la conduttrice ha parlato del dramma vissuto alcuni anni fa, quando ha perso il suo primo figlio. Il suo è stato un messaggio di speranza, per tutti coloro che forse hanno pensato di arrendersi. Lei non lo ha fatto, e poco dopo ha stretto tra le braccia la sua piccola Gisele. Impossibile non emozionarsi davanti alle sue parole.