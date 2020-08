editato in: da

Gabriel Garko torna su Instagram e lancia una frecciatina a Gabriele Rossi. Il legame fortissimo fra i due attori sembra essersi spezzato da diverse settimane, ma non è ancora chiaro cosa sia successo. Negli ultimi scatti apparsi sui social e dedicati agli amici, con cui ha festeggiato i suoi 48 anni, l’ex gieffino non appare. Ci sono invece Eva Grimaldi, ex compagna di Gabriel, e Imma Battaglia, attuale moglie dell’attrice, sempre pronte a sostenere e aiutare l’attore, tanto da averlo scelto come loro testimone di nozze.

“Ma dove sei? Oggi?”, aveva scritto Garko qualche giorno fa su Instagram, pubblicando un selfie. Quel commento aveva fatto pensare subito a un messaggio rivolto a Gabriele Rossi. La loro amicizia, nata sul set dell’Onore e il Rispetto, nel corso degli anni era diventata sempre più importante. I due erano stati avvistati più volte insieme, organizzando anche vacanze e serate in famiglia. Poi un allontanamento che Gabriel non ha voluto commentare, ma che i follower hanno notato da subito.

Dopo un lungo silenzio, durato qualche giorno, il re delle fiction è riapparso sui social e questa volta ha pubblicato su Instagram un commento che sembra diretto proprio a Gabriele Rossi. L’attore ed ex star del GF Vip infatti è stato paparazzato dal settimanale Chi durante un incontro con Rocco Casalino. I due sono stati immortalati durate una passeggiata sotto le stelle a Roma in quello che in tanti hanno indicato come un possibile bacio (anche se la prospettiva non consente di capire bene).

“Bacio e tanto altro…”, ha scritto Garko, postando un suo primo piano molto intenso. L’attore è sempre stato molto riservato riguardo la sua vita privata. Qualche tempo fa, ospite di Domenica In, Gabriel aveva replicato alle indiscrezioni che lo indicavano come sposato, ammettendo di non essere ancora convolato a nozze, ma di aver trovato una persona speciale da amare. “Non sono sposato, questa è una fede a cui tengo molto“, aveva chiarito, mentre Mara Venier aveva aggiunto: “Tu hai detto di essere innamorato, hai detto che Gabriele è una persona per te speciale, poi dirai tu quello che vuoi quando ti sentirai pronto”. Immediata la replica di Garko: “Io non faccio del male a nessuno, il non dire le cose private della mia vita non nuoce a nessuno. Amo essere criticato sull’aspetto professionale, ma non voglio essere giudicato ma su una scelta all’interno delle mura di casa mia”.