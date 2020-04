Eva Grimaldi festeggia il compleanno di Imma Battaglia: party per i 60 anni

editato in: da

Eva Grimaldi festeggia il compleanno di Imma Battaglia, regalandole un party a sorpresa (virtuale) per i suoi 60 anni. L’attrice ha raccontato su Instagram i regalo speciale che ha voluto fare alla moglie in occasione di questo traguardo così importante. L’ex di Gabriel Garko ha riunito tutti gli amici della coppia in un video di auguri, con tanti pensieri, sorrisi e dediche speciali.

“Non potendo fare una festa meravigliosa ho riunito grazie ai tuoi amici più di 100 video per farti gli auguri”, ha spiegato Eva, mostrando il suo regalo speciale a Imma Battaglia. “Questa è una festa un po’ atipica – ha esordito la Grimaldi, facendo i suoi auguri alla moglie -, ma supereremo anche questo momento perché noi siamo in mezzo all’amore, siamo intorno all’amore, quello degli amici, della nostra famiglia, il nostro. Supereremo anche questo, perché l’amore vince su tutto”.

Tanti i videomessaggi dedicati a Imma Battaglia, fra parenti e amici che hanno voluto regalare un pensiero all’attivista. Tra loro Enzo Miccio, star di Pechino Express e wedding planner che ha organizzato le nozze della coppia, ma anche Barbara D’Urso, che per l’occasione ha cantato Dolce Amaro, il suo celebre brano. Eva e Imma si sono giurate amore eterno circa un anno fa, un matrimonio attesissimo, arrivato dopo il coming out dell’attrice, avvenuto mentre era in Honduras come concorrente dell’Isola dei Famosi.

58 anni e una lunga carriera nel cinema, la Grimaldi ha alle spalle una relazione importante con Gabriel Garko. Oggi i due attori sono molto amici, tanto che il re delle fiction è stato testimone dell’ex alle nozze con la Battaglia. In seguito Garko è stato avvistato più volte con Eva e Imma in compagnia anche di Gabriele Rossi.

“Gabriel ormai è anche mio amico – ha raccontato di recente l’attivista -. Ha una sensibilità rara, molto simile a Eva. Per il resto, è libero di dire o no quello che vuole. Gabriel è una persona molto riservata, bisogna avere tanto rispetto per le persone che non vogliono parlare delle proprie questioni private. Per me è come un fratello e in questo periodo lo vedo molto felice, è bello come il sole”.