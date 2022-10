Federica Panicucci compie 55 anni: i jeans skinny che solo lei può indossare così

Federica Panicucci compie 55 anni. Da non crederci, ma è proprio nata il 27 ottobre 1967. Per festeggiare il suo compleanno assieme ai fan, sul suo profilo Instagram pubblica un divertente reel dove sfoggia un outfit attillato in denim che fa girare la testa a tutti.

Federica Panicucci compie 55 anni e incanta a Mattino Cinque

Federica Panicucci compie dunque 55 anni ma è difficile pensare che sia vero, perché la presentatrice mostra almeno 20 anni di meno. Nonostante la ricorrenza speciale, la presentatrice non ha mancato l’appuntamento quotidiano con la sua trasmissione Mattino Cinque. Dopo i consueti saluti, il suo partner professionale, Francesco Vecchi, ha voluto omaggiare la collega facendole gli auguri di buon compleanno.

La Panicucci ha ringraziato sorridendo, ma anche con un pizzico di imbarazzo e cercando di sminuire subito la cosa ha voluto riportare l’attenzione ai temi che sarebbero stati trattati durante la puntata. La conduttrice comunque è apparsa in tv in gran forma, come sempre del resto. E ha sfoggiato un abito fucsia, tuxedo, corto, abbinato a tacchi altissimi, come è solita portare. Semplicemente un incanto e poi il rosa shocking, oltre ad essere di tendenza, sta magnificamente alle bionde.

Federica Panicucci su Instagram: il look in denim aderente

Mentre la bella Fede affascina in tv, non è da meno su Instagram. Sul suo profilo ha pubblicato un breve video che la vede protagonista per festeggiare il suo compleanno. Lei sfila da vera top model, ancheggiando sui tacchi killer e sfoggia un look in denim che in poche si possono permettere a 55 anni: top con chiusura zip, sbracciato e aderente e jeans skinny super affusolati che esaltano le sue gambe perfette e il vitino da vespa. Che la Panicucci abbia un fisico invidiabile, lo dimostra ogni estate coi suoi bikini stratosferici che lasciano letteralmente senza fiato. E così per il suo compleanno propone un outfit che è un inno alla sua bellezza.

Federica Panicucci, il segreto della sua linea

Qualche anno fa aveva svelato il segreto della sua linea, confessando di non amare le diete, ma di essere fortunata perché ha un metabolismo veloce. Anche se ha precisato che ha eliminato fritti, dolci e alcolici. Ogni tanto si concede la pizza e quando vede che “l’ago della bilancia si sposta, riduco le porzioni”. Inoltre, fa attività fisica costante che oltre a mantenerla in forma, la fa dormire meglio.

Federica Panicucci, festa in famiglia con Marco Bacini

Intanto sul suo profilo Instagram la Panicucci commenta così il suo video: “Quando sai che oggi è il tuo compleanno e stai andando a festeggiare!🎉🤩” e tra gli hashtag non manca di citare la sua famiglia, il compagno Marco Bacini e i figli, Sofia e Mattia, avuti dal suo ex marito Mario Fargetta da cui si è separata nel 2015. Non solo lascia intendere che è pronta per il party che sicuramente le avranno organizzato.

Dai follower arriva una pioggia di auguri. “Auguri di cuore che la vita ti sorrida sempre! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️”, “Auguri meraviglia”, “e sembrano sempre 25 come il tuo share 😜❤️👏🏻🎂”, “appresenti la delicatezza della bellezza 🌹🌹🌹 Tantissimi auguri di buon compleanno 🎂🎊🎈🎉🎁, “Auguri 😍😍 sei troppo super figa 😎✌🏼”.

