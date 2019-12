Eros rompe il silenzio su Marica e fa un confronto con l’addio a Michelle Hunziker

editato in: da

Eros Ramazzotti rompe il silenzio su Marica Pellegrinelli, mentre l’ex moglie sorride su Instagram con Charley Vezza. Dopo dieci anni d’amore il cantante e la top model si sono ufficialmente separati, un addio che è arrivato all’improvviso e che segna il secondo divorzio per l’artista romano dopo quello con Michelle Hunziker.

Da allora sono trascorsi anni e oggi Eros sembra deciso ad affrontare in modo differente la separazione. “Se la separazione influenzerà la mia vita artistica? – ha raccontato al Corriere della Sera -. Ci sarà, ma in maniera diversa da 15 anni fa: ‘9’ era un disco introspettivo e triste, ora vorrei parlare di un’esperienza positiva, di un amore finito ma che ha lasciato ricordi belli e e figli bellissimi”.

Oggi Ramazzotti ha 56 anni e il suo primo desiderio è quello di regalare serenità ai figli Raffaella Maria e Gabrio Tullio, per questo motivo il legame con Marica continua ad essere forte. La modella ha ritrovato il sorriso dopo il divorzio accanto a Charley Vezza, imprenditore e designer. La coppia ha vissuto la relazione in segreto per un lungo periodo, ma di recente ha deciso di uscire allo scoperto e per la prima volta si è mostrata anche su Instagram.

Nelle Stories di Marica infatti è comparso uno scatto in cui lei e Charley sorridono, ospiti di Missoni per una cena. E se la modella ormai ha trovato la serenità, Eros continua ad essere single nonostante i numerosi gossip sul suo conto. Qualche tempo fa si era parlato di un flirt fra il cantante romano e Carolina Stramare, eletta Miss Italia 2019.

Una love story smentita da entrambi. Ramazzotti infatti è single e non è ancora pronto per una nuova relazione. “Sono orgogliosamente single – ha chiarito, smentendo i gossip -, ma se saluto una fan a Lubiana o se mando un sms alla nuova Miss Italia qualcuno si inventa chissà che storia. So di essere nell’occhio del ciclone, ma non c’è freno allo schifo del gossip”.