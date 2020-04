Elisa Isoardi svela con chi si sposerà e si scatena su Instagram con la zia

editato in: da

Elisa Isoardi finalmente svela con chi si sposerà (e l’auto-ironia certo non le manca). Il nome è infatti di quelli che non ci si aspetta…. Perché non è altro che lei stessa. “Alla fine mi sposerò da sola!“, scrive la presentatrice sui social.

La bella Elisa sta trascorrendo la sua quarantena da single. Ma non è proprio da sola. A tenerle compagnia, c’è il suo amato Zenit, ma anche la super zia Gabriella che ha 87 anni. Eccezionalmente è andata a vivere con la nipote, perché sola a Roma. Di Alessandro Di Paolo, con cui aveva vissuto una love story dopo la fine della relazione con Matteo Salvini, neanche l’ombra. Elisa dunque pare sia tornata single, ma lei non sembra farsene un cruccio, tanto che ironizza su se stessa con il famoso commento sulle nozze autogestite.

Ma attenzione, anche se sola, la bella Elisa non ha certo tempo di annoiarsi, chiusa in casa. Grazie naturalmente alla zia, “Zia Gabry è una macchina da guerra!” (GUARDA LE FOTO).

Sospesa La Prova del Cuoco a causa dell’emergenza sanitaria, la bella Elisa è molto impegnata su Instagram. Alle 12 diretta quotidiana con gli chef e alle 19 dà appuntamento a tutti i fan per un aperitivo con gli amici. E con lei c’è naturalmente zia Gabriella, “la più sexy”, come l’ha definita la presentatrice, perché indossa una vestaglia blu a cuoricini rossi con cui accoglie gli ospiti virtuali per l’happy hour.

La Isoardi ha già accolto nel suo salotto online Massimiliano Rosolino, Silvia Salemi e Paolo Conticini col quale però qualcosa è andato storto. Il collegamento non è propriamente andato a buon fine e la presentatrice si trova a conversare con uno sconosciuto, Giampaolo dalla Calabria che è un suo grande fan.

Niente panico per la conduttrice che insieme alla zia rida della gaffe. E su Instagram commenta: “Dato che è rinomata la mia abilità in campo tecnologico, vi invito a guardare cosa ho combinato durante l’aperitivo di lunedì con il brillante @PaoloConticini? “. L’aperitivo è un successo e qualcuno le scrive: “Elisa sei grande appuntamenti da non mancare”. Mentre altri fan sperano di essere tra i fortunati a ricevere la sua chiamata.