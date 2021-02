Domenica Live, la D’Urso ricorda Pietro Taricone con il cast del GF1

editato in: da

Sono passati pochi giorni dal 4 febbraio, data in cui Pietro Taricone avrebbe compiuto 46 anni. Ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello, attore talentuoso e personaggio televisivo molto amato dal pubblico, se n’è andato ormai 11 anni fa a causa di un drammatico incidente. Ma Barbara D’Urso lo ha voluto ricordare con un sorriso: nel corso dell’ultima puntata di Domenica Live, la conduttrice ha invitato il cast del GF1 e ci ha regalato un momento di grande commozione.

Dopo essere scesi in studio, gli ospiti hanno rivisto alcune delle immagini più belle del loro percorso all’interno della Casa più spiata d’Italia: era il 2000, e il reality show era appena approdato nel nostro Paese, una vera e propria novità che aveva catturato l’attenzione di milioni di telespettatori. Pietro Taricone è stato senza alcun dubbio uno dei protagonisti più apprezzati del GF, con la sua ironia e una spontaneità travolgente. E dopo aver lasciato lo show è riuscito a costruirsi una carriera tra cinema e tv, dando prova del suo talento nella recitazione.

Barbara D’Urso, nel rivivere alcuni dei momenti più intensi ed emozionanti della prima edizione del GF, ci ha catapultati indietro nel tempo. Naturalmente, il pensiero è andato subito a Pietro: sono passati 11 anni dalla sua scomparsa, ma il suo ricordo è ancora vivo in tutti noi. Lo chiamavano “il guerriero”, e nel salottino di Domenica Live è stata Marina La Rosa a rivelarne il significato: “Il soprannome non è nato così, dal suo aspetto muscoloso. Lui veramente ci metteva l’anima nelle cose, si buttava, si metteva sempre in gioco. E aveva una lucidità incredibile nel reality”.

All’epoca del GF, Taricone aveva avuto una storia con la sua coinquilina Cristina Plevani. Proprio Marina, durante la sua permanenza nella Casa, aveva rischiato di mettere in crisi il loro rapporto, ma quest’oggi finalmente ha raccontato la verità: “Non ci siamo mai baciati. In quella situazione io ero un elemento disturbatore agli occhi della coppia. Cristina era molto innamorata di Pietro e vedeva in me una rivale”.

Dopo l’esperienza del reality show, Taricone aveva conosciuto la bellissima Kasia Smutniak. Dal loro amore, durato sino al giorno del tragico incidente in cui l’ex gieffino è scomparso, è nata la piccola Sophie. La D’Urso ha voluto mandare loro un caloroso abbraccio, ricordando in una clip i grandi amori di Pietro. E ancora una volta l’emozione ha preso il sopravvento.