Chanel Totti, super regalo per i suoi 15 anni (e potrebbe esserci lo zampino del papà)

Chanel Totti ha compiuto 15 anni lo scorso maggio, ma solo adesso ha potuto scartare il suo super regalo. La secondogenita di Francesco e Ilary Blasi ha infatti ricevuto una minicar, proprio come il fratello maggiore Cristian, che la guida già da qualche anno. E se in tanti si chiedono chi ci sia dietro il dono importante, c’è chi è convinto ci sia lo zampino dell’ex capitano della Roma per poter consentire alla figlia di muoversi più agevolmente tra le sue due case, visti i progetti di convivenza con Noemi Bocchi.

Chanel Totti, il super regalo per i 15 anni (pare) da papà Francesco

Una minicar con tanto di personalizzazione, con fari che cambiano colore: è questo il super regalo che Chanel Totti ha ricevuto proprio nelle scorse ore, in occasione del suo 15esimo compleanno. Le candeline le ha spente lo scorso maggio, ma la secondogenita di Francesco e Ilary Blasi ha potuto “ritirarlo” solo adesso, come ha riferito la pagina social della concessionaria, dove la ragazza si è recata per scoprire il suo regalo ricoperto di fiocchi gialli e rossi.

“Super consegna nella nostra sede per la fantastica Chanel Totti che è venuta a “scartare” il suo nuovo regalo” si può leggere nel post del profilo Instagram “Minicar Eur”. Nel video si vede Chanel salire sorridente a bordo della sua nuova macchina personalizzata, mentre saluta l’obiettivo che la riprende prima di partire.

La domanda tra gli utenti del web sorge spontanea: “Regalo da parte di chi?”. In tanti infatti ipotizzano che si tratti di un regalo di Francesco Totti, per poter consentire alla figlia di muoversi più agevolmente tra le sue due case.

Non è certo un mistero infatti che l’ex calciatore abbia traslocato a Roma Nord dopo la separazione da Ilary Blasi. Stando alle ultime indiscrezioni Totti avrebbe preso in affitto un mega appartamento nello stesso quartiere della fidanzata Noemi Bocchi, che si trova dall’altra parte della città rispetto alla villa dell’Eur dove Chanel e i suoi fratelli continuano a vivere con mamma Ilary.

Niente di strano, quindi, che l’ex capitano giallorosso abbia voluto rendere più indipendente la figlia per agevolare i loro incontri.

Francesco Totti, i progetti sempre più seri con Noemi Bocchi

Da quando ha parlato apertamente della sua relazione con Noemi Bocchi nella chiacchieratissima intervista al Corriere della Sera, Totti ha vissuto la sua relazione con la nuova compagna senza timori e alla luce del sole. I due non hanno mai ostentato il loro legame, ma non si sono neanche nascosti dagli obiettivi dei fotografi, che li hanno paparazzati insieme a Monaco, ma anche a scambiarsi baci e coccole durante un pranzo con degli amici, come mostrano gli scatti sull’ultimo numero di Gente.

La love story procede a gonfie vele, tanto che voci sempre più insistenti parlano di convivenza: il Pupone avrebbe già individuato un attico super lusso per lui e per la nuova compagna, nel quadrante nord della Capitale, situato nel cuore di Vigna Clara.

Ma i progetti della coppia non si fermerebbero qui. Stando a quanto riportato dall’amico Alex Nuccetelli i due potrebbero essere già pronti ad allargare la famiglia. “Un figlio con Noemi? Può accadere, certo. Perché no? Non mi sorprenderei”, ha raccontato il pr romano in un’intervista a Diva e Donna. “Francesco ha sempre tenuto tantissimo alla dimensione famiglia: (…) un figlio con Noemi potrebbe essere assolutamente nei suoi pensieri”.