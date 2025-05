Cecilia Rodriguez: “Stanca del paragone continuo con Belen”

Da settimane si rincorrono le voci su una presunta lite tra Belen Rodriguez e la sorella Cecilia, tanto che la tensione starebbe serpeggiando in famiglia già da qualche tempo. E mentre sembra lanciare frecciatine social sia al marito che alla conduttrice – lasciando intendere che non sia un periodo semplice per lei – l’influencer è stata ospite del podcast di Valentina Ferragni Storie oltre le stories, parlando proprio del rapporto con la sorella.

Cecilia Rodriguez, le parole su Belen dopo le voci sulla lite

Mentre si fanno sempre più insistenti le voci di una lite che avrebbe messo a dura prova il rapporto tra Cecilia e Belen Rodriguez, l’influencer è stata ospite del podcast di Valentina Ferragni Storie oltre le stories, dove ha parlato proprio del legame con la sorella.

Per Cecilia Rodriguez si tratta della prima intervista rilasciata nel bel mezzo del clamore mediatico che riguarda la serenità della sua famiglia, tra una crisi matrimoniale con Ignazio Moser e l’allontanamento dalla sorella, a quanto pare irrecuperabile. Nel salotto di Valentina Ferragni, la modella non si è sbilanciata sulla vicenda, limitandosi a ripercorrere il rapporto con la sorella che ha seguito in Italia quando era giovanissima.

Proprio come Valentina anche Cecilia è la sorella minore di tre fratelli, nata dopo Belen e Jeremias. “È sempre stato un vantaggio, sono sempre stata la più coccolata. Ma quando sono arrivata in Italia ed ero la sorella di Belen per me non lo è stato più, però ho saputo approfittarmene in maniera positiva”, ha spiegato. Quando Belen ha lasciato l’Argentina per inseguire il suo sogno di fare la modella e lavorare in tv, sia Cecilia che il padre Gustavo l’hanno sempre appoggiata: “Abbiamo avuto sempre fiducia in lei. È andata via nel momento in cui ci stavamo incontrando, in cui ho iniziato ad aver veramente bisogno. Sentivo la sua mancanza perché siamo una famiglia molto unita“.

Arrivare in Italia non è stato semplice, anche se la voglia di raggiungere Belen era forte: “Ho dovuto imparare un’altra lingua, non volevo costruire un altro mondo, non era la mia intenzione stare qui. Avevo un piede qua e uno in Argentina”, ha spiegato.

Il paragone continuo con Belen

Durante l’intervista con Valentina Ferragni, le due hanno avuto modo di confrontarsi su un tema che le accomuna, quello delle “parentele ingombranti”. Un argomento che Cecilia ha affrontato con un certo disagio, spiegando: “Ho fatto fatica, mi dispiace di averne parlato molto poco con lei. Mi vergognavo. Non ero io a mettermi a paragone, la gente lo faceva”.

E ha aggiunto: “Quando sono arrivata in Italia, la mia personalità si stava costruendo, ma non ho mai avuto dubbi su di me. Mi dicevano ‘tua sorella canta, devi farlo anche tu’. Anche se siamo cresciute nella stessa famiglia e in molte cose la pensiamo uguale, io non vi darò mai quello che vi dà lei. Mi dava fastidio che la gente non imparasse il mio nome, ma che fossi la ‘sorella di’“.

Proprio per liberarsi da questo continuo confronto, Cecilia ha deciso di partecipare all’Isola dei Famosi: “Ho voluto farla per quello, ho tirato fuori la mia personalità. Ero stanca che la gente mi mettesse a paragone“. Poi è arrivata l’esperienza al Grande Fratello Vip, dove ha conosciuto il marito Ignazio Moser: “Dopo 8 anni ho la conferma che è l’amore della mia vita. Ho sentito una cosa che non ho mai provato prima. Ho avuto la possibilità di conoscerlo, faccia a faccia e senza telefono, di viverlo. Una cosa che oggi si è persa. Sono molto felice“, ha detto, scacciando così l‘ombra di una crisi tra i due.