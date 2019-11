Carolina Stramare, niente Eros: flirt con un ex tronista di Uomini e Donne

editato in: da

Altro che Eros Ramazzotti, Carolina Stramare, Miss Italia 2019, ha perso la testa per un ex tronista di Uomini e Donne. Nelle ultime settimane la modella è finita al centro del gossip a causa di un presunto legame con il cantante romano.

Eros è tornato single da un po’ dopo la fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli e, secondo alcune indiscrezioni, si sarebbe avvicinato a Carolina Stramare. I due infatti si erano scambiati alcuni messaggi dopo la vittoria della modella a Miss Italia e lei aveva sempre affermato di essere una grande fan dell’artista romano.

Carolina ha smentito la relazione su Instagram, ma ha anche confermato di non essere tornata con Alessio Falsone. La storia con lo storico fidanzato, entrata in crisi dopo la vittoria nel concorso di bellezza, sembra definitivamente archiviata. E mentre per lui potrebbero presto aprirsi le porte di Uomini e Donne, la Stramare avrebbe perso la testa per un tronista.

Il fortunato è Mattia Marciano, ex protagonista dello show di Maria De Filippi che aveva vissuto un percorso molto difficile nel programma sino alla scelta. Il dentista partenopeo aveva abbandonato la trasmissione con la corteggiatrice Vittoria Deganello, ma la relazione era finita poco dopo.

Ora sembra che Mattia sia tornato a sorridere accanto a Carolina Stramare. I due sono stati avvistati insieme dal settimanale Chi durante una giornata all’insegna di shopping e risate. Negli scatti pubblicati sulla rivista di Alfonso Signorini, la modella sorride felice accanto all’ex tronista e i due si scambiano anche un tenero bacio.

Carolina aveva svelato di aver interrotto la storia con Alessio Falsone a causa dei troppi impegni. La loro love story si era conclusa, dopo otto mesi d’amore, poco dopo la fine di Miss Italia per via della volontà della Stramare di inseguire i suoi sogni. “Ci sentiamo tutti i giorni – aveva detto -, parliamo tutti i giorni, però ovviamente lui non sta bene. Gli manco. Gli manca la vita di prima. Non si è stancato di me, però giustamente non ci vediamo mai, quindi è faticoso. Molto faticoso. Anche a me dispiace, però non posso rinunciare alle opportunità che mi si presentano”.