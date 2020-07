Belen Rodriguez, De Martino risponde su Instagram al gossip su Alessia Marcuzzi

editato in: da

Stefano De Martino risponde i gossip sul presunto flirt con Alessia Marcuzzi che avrebbe causato la fine dell’amore con Belen Rodriguez. A diffondere la notizia, bollata dal conduttore con fake news, era stato Dagospia che parlava di una rottura fra la showgirl e l’ex ballerino di Amici causata dalla vicinanza con la conduttrice dell’Isola dei Famosi.

Per Stefano però non ci sarebbe nulla di vero, come ha chiarito su Instagram. Per la prima volta dopo settimane di indiscrezioni, De Martino ha deciso di rispondere direttamente alle indiscrezioni sulla sua vita sentimentale. Il conduttore di Made In Sud aveva ribadito più volte di non voler parlare del privato, risolvendo lontano dai riflettori le questioni private. Questa volta però ci ha tenuto a ristabilire la verità personalmente.

“Tra tutte le cose che sono girate, questa fake news è la più grande – ha spiegato su Instagram -. Qualcuno ha scritto che ho avuto una storia con Alessia Marcuzzi. L’ho appena sentita e ci siamo fatti una grossa risata. Io sono consapevole della posizione mediatica che occupo in questo periodo storico. So che si sprecheranno le notizie in questi mesi e ne sono consapevole. Però quando si toccano delle famiglie con bambini… vi prego evitiamo. Vi prometto che se mi fidanzo, se mi innamoro vi faccio sapere, ve lo giuro”.

Alessia Marcuzzi, come è noto, è mamma di Tommaso, nato dall’amore per Simone Inzaghi, e Mia, frutto della relazione con Francesco Facchinetti. Dal 2014 è sposata con Paolo Calabresi Marconi, produttore affascinante e riservato che le ha rubato il cuore. Qualche settimana fa si era parlato di una crisi fra i due e della volontà della presentatrice di mettere fine al matrimonio, Alessia aveva smentito la notizia con i fatti, mostrandosi sorridente e felice al mare con il marito.

Alessia e Stefano hanno lavorato insieme all’Isola dei Famosi dove lui ha rivestito il ruolo di inviato in Honduras. All’epoca la storia con Belen Rodriguez era già finita e De Martino era pronto a concentrarsi solo sul figlio Santiago. Solo qualche tempo dopo avrebbe cercato di riconquistare – riuscendoci – l’ex moglie, con cui oggi, purtroppo, la crisi sembra irreparabile.