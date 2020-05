Alessia Marcuzzi e l’addio al marito: lei si vede con Facchinetti, poi chiarisce su Instagram

editato in: da

La notizia che riguarda la presunta rottura tra Alessia Marcuzzi e suo marito Paolo Calabresi Marconi era arrivata come un fulmine a ciel sereno: si erano susseguite diverse indiscrezioni sul fatto che i due non condividessero più lo stesso tetto, cosa che aveva fatto tribolare non poco i fan, che da sempre vogliono vedere la bella Alessia felice e rilassata.

Ad “aggravare” la situazione ci ha pensato un incontro con Francesco Facchinetti, suo storico ex e papà della sua piccola Mia. Se visualizzando le storie di quest’ultimo, infatti, i fan hanno potuto notare che i due si trovavano insieme grazie a una bellissima foto con la loro bambina, visualizzando le stories di Alessia era possibile sentire la voce di Facchinetti.

Il fatto che i due ex, rimasti molto amici dopo la fine del loro matrimonio, si siano visti ha fatto diffondere maggiormente l’idea che il matrimonio tra Alessia Marcuzzi e suo marito sarebbe giunto al capolinea: si pensava a un classico incontro tra due persone in ottimi rapporti finalizzato, chi lo sa, a consigli sentimentali.

Ciononostante, il fatto che Alessia avesse lasciato Paolo era sospetto: nessun indizio aveva mai fatto presagire una crisi nel loro rapporto. Alla luce di tutto questo, nelle ultime ore, in tantissimi hanno preso d’assedio il profilo Instagram della Marcuzzi, in attesa di un suo segnale che potesse rivelare qualche indizio, se non direttamente una conferma o una smentita in merito alla fine del suo matrimonio.

E alla fine, l’ha risposta è arrivata, seppur in maniera del tutto indiretta. Dapprima, nelle stories di Alessia, incentrate sulla piccola Mia che gioca con il loro cagnolino, sono comparsi i piedi di un uomo seduto sul divano, che sembravano essere a tutti gli effetti suo marito Paolo. Poi, tra un momento di coccole e l’altro, arriva la stories che fuga ogni dubbio.

Si tratta proprio di un inquadratura che riprende il marito Paolo, mollemente disteso sul divano e intento a coccolare la piccola Mia, sorridente e in un atteggiamento che pare tutto fuorché da separazione. Insomma, alle volte non servono parole per rispondere ai rumors: basta anche soltanto un frame.