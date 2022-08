Belen, incidente di bellezza su Instagram: il cambio look disastroso

Piccolo incidente di bellezza per Belen Rodriguez, che su Instagram ha mostrato – ridendoci su – un imprevisto che ha rovinato la sua bella chioma. La showgirl argentina, complici le lunghe vacanze e la lontananza dal suo parrucchiere di fiducia, ha voluto sperimentare, ma l’effetto non è certo stato quello sperato.

Belen Rodriguez una di noi: il cambio look è disastroso

Belen Rodriguez sta trascorrendo delle vacanze meravigliose in compagnia di Stefano De Martino e dei suoi figli Santiago e Luna Marì, che sta facendo la spola tra mamma e papà Antonino Spinalbese.

E tra un bagno in piscina, un tuffo al mare e i momenti di felicità e tenerezza con i suoi bambini, la showgirl argentina – proprio come ognuna di noi ha fatto almeno una volta nella vita – ha ceduto alla voglia di sperimentare, tingendosi i capelli da sola. Complice la lontananza da casa (e soprattutto dal suo parrucchiere di fiducia) la Rodriguez ha voluto fare da sé, ma il risultato ha lasciato un po’ a desiderare.

Belen ha così documentato il suo incidente beauty su Instagram, dove con una storia ha mostrato ai suoi follower il suo cambio di look “disastroso”. Ha abbandonato il suo castano caldo per un altro colore (di certo non quello desiderato) e lontano da un risultato perfetto, frutto di ore trascorse in un salone di bellezza.

In alcune storie postate su Instagram si è immortalata in primo piano con i capelli nero corvino, tonalità inedita per lei. Oltre a scrivere “Nera” a caratteri cubitali nella didascalia, ha anche dichiarato tra una risata e l’altra: “Questo succede quando uno si fa la tinta da solo”. La bella argentina è però riuscita a lasciare le punte più chiare, creando così un effetto shatush da manuale.

C’è da dire che Belen ama non prendersi troppo sul serio, scherzando anche sui piccoli imprevisti: basti pensare alle storie di qualche giorno fa, dove si era immortalata con un una pancetta appena accennata (confessando di aver preso 4 chili di felicità e che hanno fatto subito pensare a una gravidanza).

Belen Rodriguez, il meritato riposo e i progetti futuri

Dopo un anno lavorativo intenso Belen Rodriguez si sta godendo il meritato riposo accanto al suo grande amore Stefano De Martino e ai figli. I due ormai fanno coppia fissa da circa un anno e non hanno più intenzione di nascondersi: dopo le vacanze che hanno trascorso a Ponza, adesso stanno vivendo delle meravigliose giornate all’insegna del relax all’Isola di Albarella, in una fantastica villa affittata per queste settimane.

Questo periodo di riposo è servito a Belen per ricaricarsi in vista degli impegni lavorativi che la vedranno ancora grande protagonista della prossima stagione televisiva di Mediaset. La showgirl sarà infatti al timone de Le Iene, nella quale farà di nuovo coppia con Teo Mammucari. Dopo il successo della scorsa edizione i due torneranno per una nuova stagione che si svolgerà fino a giugno.

Sui social ha poi mostrato alcune scene delle registrazioni di Tù Sì Que Vales, dove tornerà in veste di conduttrice accanto a Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile.