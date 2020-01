Perché è famoso Antonio Zequila

editato in: da

Affascinante e grande ammaliatore, Antonio Zequila è uno di quei personaggi che hanno fatto la storia della televisione italiana. E dopo qualche anno di silenzio, nel 2020 è tornato alla ribalta grazie al Grande Fratello Vip 4, che lo ha visto tra i concorrenti. Ma ricordate la sua carriera di attore?

Classe 1964, Antonio Zequila è nato ad Atrani, in provincia di Salerno, e ha saputo ben sfruttare il suo fascino sin da quando era ancora molto giovane. Ha iniziato come fotomodello, facendosi pian piano conoscere non solo per il suo aspetto fisico. Tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni 2000, Zequila ha partecipato a numerosi film – come Delizia (1987), suo lavoro d’esordio – e ha poi debuttato in televisione. È proprio sul piccolo schermo che ha raggiunto la notorietà, grazie all’apparizione in alcune importanti fiction come Il Maresciallo Rocca e Carabinieri. Per una stagione ha interpretato anche un ruolo di rilievo nella soap opera CentoVetrine.

Ma negli anni 2000 Antonio Zequila ha deciso di cambiare rotta: dedicandosi meno al cinema, ha deciso di prendere parte al reality show L’Isola dei Famosi, facendosi notare nell’edizione del 2005. Sebbene non sia giunto in finale, ne ha tratto comunque grande beneficio a livello televisivo – e gli è valso anche il soprannome di ‘Er Mutanda’. Proprio da quel momento è infatti diventato un habitué del salottino di Domenica In, dove si è reso protagonista di una lite con Adriano Pappalardo – istantanea rimasta impressa a fuoco nella mente del pubblico. A causa di quella lite, d’altronde, Mara Venier perse la conduzione della trasmissione domenicale, alla guida della quale è tornata solo nel 2013 e, in seguito, nel 2018.

Di Antonio Zequila si sono poi perse le tracce, ad eccezione di qualche sporadica partecipazione televisiva. In quel periodo si è concesso un’ulteriore svolta alla propria carriera, dedicandosi all’attività di cantante e pubblicando alcuni singoli. Lo ritroviamo nel 2020 nel cast del Grande Fratello Vip 4, la prima edizione condotta da Alfonso Signorini.

Sulla vita privata di Zequila, però, non si sa molto. In passato si è vociferato di un suo flirt (mai smentito né confermato) con Ivana Trump. Poi ha avuto una relazione con Ines Muriel, medico di origini italo-spagnole che gli ha rubato il cuore. I due sono stati insieme per sette anni, ma nel 2018 la loro storia si è bruscamente conclusa. Oggi, a quanto pare, Zequila è single.