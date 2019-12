GF Vip 4, Signorini svela la prima parte del cast

editato in: da

Deve ancora iniziare, ma le sorprese sono già iniziate: stiamo parlando del Grande Fratello Vip, che tra un mese debutterà su Canale 5 con una nuova strepitosa edizione. L’attesa è tanta, anche perché fino ad oggi abbiamo avuto solo qualche indiscrezione su cui basarci per capire cosa dobbiamo aspettarci dal reality show. Ma ora sono arrivate delle belle notizie.

Il settimanale Oggi ha infatti svelato in anteprima parte del cast ufficiale del Grande Fratello Vip 4, al via il prossimo gennaio 2020. Sapevamo già i nomi dei primi due concorrenti, venuti allo scoperto nelle scorse settimane: l’avvenente produttrice cinematografica Rita Rusic e il giovane Paolo Ciavarro, figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi (la ricordate nella scorsa edizione del reality?). Finalmente è giunto il momento di scoprire qualcosa in più. I concorrenti citati da Oggi spiccano per la loro varietà, cosa che dovrebbe garantire il più ampio consenso del pubblico.

Si parla di Adriana Volpe, la bellissima conduttrice che negli ultimi anni è finita al centro del gossip per le sue disavventure televisive. Dopo lo scontro con Giancarlo Magalli, la presentatrice ha lasciato I Fatti Tuoi ed è approdata a Mezzogiorno in Famiglia, ma la sua esperienza in Rai sembra ormai essere agli sgoccioli. Nel cast arriverà anche Barbara Alberti, famosa scrittrice e sceneggiatrice italiana, nonché opinionista televisiva molto apprezzata. Per la quota femminile del GF Vip 4 citiamo anche Antonella Elia, la showgirl che in passato abbiamo visto alle prese con numerosi altri reality, dall’Isola dei Famosi a Pechino Express.

Probabilmente è proprio lei che si celava in una delle misteriose foto pubblicate sull’account Instagram ufficiale del Grande Fratello Vip come indizio per scoprire il cast della nuova edizione. La seconda foto invece sembrerebbe immortalare Aristide Malnati, ex concorrente dell’Isola dei Famosi e opinionista tv molto caro a Signorini. Infine, l’ultimo nome rivelato è quello di Antonio Zequila, attore e volto noto della televisione, che in passato ha regalato delle perle trash indimenticabili.

Ci sono naturalmente molte altre sorprese da scoprire, una delle quali ci è stata svelata proprio da Oggi: pare che anche Loredana Lecciso sia in trattativa per entrare nella casa più spiata d’Italia. Secondo le indiscrezioni, mancherebbe davvero poco per la firma. Insomma, si prospetta un’edizione davvero spumeggiante, la prima tra l’altro a vedere al timone Alfonso Signorini.