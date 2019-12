Adriana Volpe colpisce la Rai su Instagram: “Il tempo è galantuomo”

editato in: da

È guerra aperta ormai tra Adriana Volpe e la Rai. A dichiararla, in verità, proprio la conduttrice che, tramite commenti e storie su Instagram esprime sempre il suo disappunto sulle scelte prese dai vertici in fatto di programmi da mandare in onda.

Adriana Volpe, dopo lo storico scontro con Giancarlo Magalli, suo collega per circa otto anni, è tornata a dire la sua. Ancora una volta le sue parole sono dirette ai vertici Rai, che, secondo la conduttrice, con le loro scelte sono i responsabili del calo di ascolti della fascia mattutina del settimana. Già qualche tempo fa aveva utilizzato aspre parole affidandole al suo profilo Instagram:

Mi piange il cuore leggere che Rai Due è la rete che cala di più! Vorrei ricordare – aveva affermato – che Mezzogiorno in Famiglia sabato e domenica dalle 11 alle 13 conquistava il 10% di share, oggi sia il sabato che la domenica in quella fascia oraria non supera il 4%! Sia chiaro, non perché noi eravamo bravi e gli altri no, semplicemente perché le scelte editoriali sono insensate!

La Volpe, di certo, con il tempo non ha cambiato idea. Il suo pensiero, anzi, sembra essersi rinforzato e, di nuovo, attraverso un post sulla sua pagina Instagram, ha voluto ribadire quanto già detto in passato. Probabilmente sollecitata dai suoi fan ha così dichiarato:

Il Mezzogiorno domenicale della Seconda Rete del Servizio Pubblico sta naufragando. Come ho scritto più volte non è colpa di Simona Ventura, grandissima professionista, ma di scelte editoriali della Rete a dir poco discutibili. A tutte le persone che oggi mi hanno chiamato per un commento rispondo così: un proverbio recita “Quando la nave affonda, i topi ballano”. Le volpi, invece, fatte forzatamente sbarcare, si preparano a salpare verso nuove destinazioni”. Il tempo è galantuomo.

Adriana Volpe, con assoluta schiettezza, non solo sottolinea quanto per lei sia sbagliata la linea editoriale della Rai, sollevando dalla responsabilità la collega Simona Ventura, ma ci tiene anche a far sapere quanto lei, invece, dopo essere stata esclusa dalla conduzione di programmi, ha in cantiere nuovi entusiasmanti progetti. È, quindi, pronta a prendersi la sua rivincita. Come avrà intenzione di sorprenderci?