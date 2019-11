Verissimo, Simona Ventura parla del matrimonio. Il compagno: “Lei mi ha salvato la vita”

editato in: da

Profumo di fiori d’arancio per Simona Ventura, 54 anni, che sta vivendo un periodo veramente positivo. Innamorata follemente del suo Giovanni Terzi, ha iniziato a parlare di matrimonio. A Verissimo, intervistata da Silvia Toffanin e accompagnata proprio dal fidanzato, la presentatrice ha raccontato di come è cambiata la loro vita insieme e dei suoi progetti futuri.

Simona Ventura e Giovanni Terzi, romantici ed innamoratissimi, sono apparsi per la prima volta insieme in televisione nell’aprile del 2019 nella trasmissione di Eleonora Daniele Storie Italiane. A pochi mesi da quell’evento i due iniziano già a parlare di matrimonio. A Silvia Toffanin, SuperSimo ha raccontato di come ha capito di aver trovato l’amore:

Giovanni è la persona che mi ha fatto sciogliere il cuore. È stato da subito chiaro che fosse un porto sicuro e la persona, spero, con la quale stare tutta la vita. È stato un colpo di fulmine. Con lui credo di aver trovato la serenità. I miei figli lo adorano e, poi, Giovanni è riuscito a riunire tutta la mia famiglia, a ricreare un rapporto con i miei genitori, mia sorella, la sua ex moglie. Ora siamo una grande tribù, ed è quello che ho sempre sognato.

Parole bellissime, a cui si aggiungono quelle di Giovanni Terzi:

Simona è colei che mi ha salvato la vita. È arrivata in un momento in cui erano successe una serie di cose, in cui avevo grandi difficoltà intime e profonde e non avevo più progettualità.

Un amore improvviso e travolgente, quindi. Ascoltando queste parole, Silvia Toffanin non può esimersi dal porre la fatidica domanda: “Il matrimonio?”.

È assolutamente nei piani – ha risposto la Ventura – per cui succederà.

Insomma, la coppia non si lascia andare più di tanto e, pur confermando la volontà di sposarsi non rilasciano dichiarazioni su un’eventuale data. Sorridono, invece, all’idea di avere Stefano Bettarini come testimone:

Non ci avevamo pensato, – dichiara Giovanni – ma è un’idea bellissima

Una ritrovata serenità, nata grazie alla loro complicità, che si riversa anche sul lavoro di Simona Ventura. Tra dieci anni, ammette la conduttrice, si vede più dietro le quinte e, probabilmente, a reclutare nuovi talenti. Per ora, però, si gode questo momento di felicità.