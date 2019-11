Adriana Volpe, l’amaro sfogo su Instagram: “Mi piange il cuore”

editato in: da

Ad Adriana Volpe non manca certo il coraggio di dire quello che pensa. Un’attitudine che spesso l’ha portata ad avere discussioni, talvolta anche piuttosto accese, ma che è tipica di una donna con un carattere forte come il suo. E anche questa volta la conduttrice ha deciso di esternare il proprio disappunto.

La lite di Adriana Volpe con Giancarlo Magalli è ancora nella memoria del pubblico italiano: dopo circa otto anni di collaborazioni e di lavori fianco a fianco tra i due è scoppiata un’aspra diatriba fatta di frecciatine e recriminazioni. Se per anni il loro mal sopportarsi era stato del tutto celato ai telespettatori, improvvisamente il malessere è diventato troppo grande per far finta di nulla. Il risultato è stata una lite accesa che è finita sulla bocca di tutti e di cui ancora si parla.

Accantonata, almeno per adesso, la rivalità con Magalli, la Volpe questa volta si è rivolta direttamente alla Rai con parole molto dure. Attraverso il suo profilo Instagram, infatti, Adriana ha analizzato i dati riguardanti gli ascolti ottenuti dai programmi di Rai Due della fascia mattutina nel fine settimana, sottolineando un calo nelle prestazioni. Un’evidente critica alle scelte prese dai vertici Rai.

Mi piange il cuore – ha affermato – leggere che Rai Due è la rete che cala di più! Vorrei ricordare che Mezzogiorno in Famiglia sabato e domenica dalle 11 alle 13 conquistava il 10% di share, oggi sia il sabato che la domenica in quella fascia oraria non supera il 4%! Sia chiaro, non perché noi eravamo bravi e gli altri no, semplicemente perché le scelte editoriali sono insensate! Ma ci sarà mai qualcuno che avrà il coraggio di andare contro il sistema e di ammettere che alcune scelte hanno messo in ginocchio una rete? Avranno il coraggio di dire chi è il responsabile di tali scelte? O forse la paura di perdere il posto di lavoro è più forte del coraggio?

Parole veramente dure, quelle della Volpe, che ci tiene a sottolineare il buon lavoro da lei svolto per l’azienda. Si dice, però, anche pronta a voltare pagina e, tramite l’utilizzo degli hashtag fa sapere che ci sono per lei importanti novità in arrivo. Con cosa ci sorprenderà?