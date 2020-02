Tatangelo e D’Alessio in crisi, lei va via di casa: l’indiscrezione

editato in: da

C’è ancora aria di crisi tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: i rumors su alcune presunte difficoltà nella coppia sono in giro da tempo, ma i diretti interessati non hanno né confermato né smentito.

Secondo quanto riportato dal settimanale Spy, Lady Tata avrebbe lasciato Amorilandia, la villa di famiglia alle porte di Roma, dove vive col cantante da più di dieci anni.

Anna Tatangelo infatti avrebbe fatto i bagagli proprio come qualche anno fa, quando la coppia si era separata per diversi mesi: la cantante allora si era trasferita in un appartamento in zona Parioli insieme al figlio Andrea, rilasciando poco dopo un’intervista in cui aveva

La coppia aveva poi superato il periodo complicato ed era tornata insieme, ma è possibile che i due non siano riusciti a lasciarsi alle spalle incomprensioni e dissapori. La stessa cantante aveva raccontato che il riavvicinamento non era stato affatto semplice: “Non è facile ricominciare. Ci vuole buona volontà per capire se c’è qualcosa di bello da salvare nel rapporto”.

Le voci che Anna e Gigi si trovino in un momento di difficoltà girano già da diverso tempo: già a gennaio il settimanale Chi aveva ipotizzato che ci fossero ancora dei problemi nella coppia.

“Secondo le fonti di Spy Anna sarebbe tornata nella casa nel centro di Roma. Quella stessa casa dove si era rifugiata quando i due, esattamente tre anni fa, si erano lasciati ufficialmente con tanto di ammissioni pubbliche – si legge sul settimanale -. Quell’appartamento Anna non l’ha mai abbandonato ed ecco che oggi il suo nuovo nido è ancora quello. Lontano da Gigi”. Nei giorni scorsi, tra l’altro, Anna si sarebbe presentata nel locale che abitualmente frequenta Gigi D’Alessio, proprio nell’unica sera in cui il compagno non c’era.

Indiscrezioni a parte, quel che è certo è che già da tempo la Tatangelo non condivide più sul suo profilo Instagram foto con il suo compagno, e nelle stories, dove prima mostrava ai suoi followers momenti di vita quotidiana, non compare più Gigi.

I fan più sfegatati avevano anche notato che per Natale l’artista partenopeo non era al fianco della sua amata. Il motivo però era stato presto spiegato: Gigi era impegnato in un tour insieme a Nino D’Angelo, poi nei giorni seguenti il cantante aveva postato sui social delle stories insieme ad Anna, mettendo a tacere i gossip su di loro.

Intanto Gigi D’Alessio è in giro per l’Italia, impegnato fino a maggio col suo tour, mentre la Tatangelo è occupata a registrare il suo nuovo album. Che il motivo di questa nuova crisi sia il lavoro?