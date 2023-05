Infortunio ad “Amici” per Giulia Pauselli: le parole di Lorella Cuccarini

Giulia Pauselli ha condiviso su Instagram una foto che la ritrae in un letto d’ospedale. Niente di grave, per fortuna, ma la ballerina di Amici nelle scorse ore ha dovuto sottoporsi a un intervento al menisco a causa di un piccolo infortunio, avvenuto proprio durante un’esibizione (splendida) nel talent di Maria De Filippi. Tanti i commenti affettuosi da parte di amici e fan, tra i quali spicca quello di Lorella Cuccarini che non ha perso occasione per esprimerle la sua sincera vicinanza.

Giulia Pauselli e l’infortunio ad “Amici”

Aveva deciso di lasciare il talent show di Maria De Filippi per godersi gli ultimi mesi di gravidanza e concentrarsi sulla nascita del piccolo Romeo, insieme al compagno Marcello Sacchetta. Era stato non un addio, ma un arrivederci carico di emozione, felice e nostalgico allo stesso tempo: “Non smetterò mai di essere grata per avermi fatto vivere la gravidanza da donna e ballerina senza avermi fatto pesare questa condizione ma anzi sostenendomi nelle scelte man mano che il mio corpo e le esigenze cambiavano”, aveva detto rivolgendosi proprio alla padrona di casa.

Ma aveva anche promesso di tornare “più forte di prima” e così è stato. Vederla esibirsi al Serale di Amici lo scorso 22 aprile in un sensuale tango a tema Moulin Rouge con Giuseppe Giofrè, tra i giudici di questa edizione, è stata una vera visione. Bella, audace, brava e davvero iconica.

Purtroppo, però, quell’esibizione le ha lasciato in dono un piccolo infortunio che l’ha costretta ad abbandonare il cast di professionisti di Amici 22 prima del tempo. L’annuncio – paradosso dei paradossi – era giunto proprio nella Giornata Internazionale della Danza lo scorso 29 aprile: “Vorrei sicuramente celebrare questa giornata in maniera diversa – aveva scritto su Instagram – ma mi tocca un riposo forzato! Gli infortuni sono il rischio del nostro mestiere e come ci viene insegnato sin da piccoli: “The show must go on” qualsiasi cosa succeda. Ad ogni modo ho lesionato il menisco in grande stile“.

Giulia Pauselli, come sta dopo l’intervento al menisco

A poco più di una settimana dal suo annuncio, Giulia Pauselli è tornata su Instagram per rassicurare amici e fan sulle sue condizioni di salute. Qualche scatto direttamente dal letto d’ospedale, poi la prima immagine dopo l’intervento eseguito dal dottor Giovanni Di Giacomo, al quale ha voluto rivolgere un “grazie speciale”. Lo stesso dedicato “alla Fascino [la casa di produzione di Maria De Filippi, ndr] che mi ha mandato dal migliore” e allo “staff meraviglioso” che si è preso cura di lei, coccolandola a dovere.

La gamba è completamente ingessata e deve muoversi con le stampelle, senza fare troppo sforzi. Ma il sorriso di Giulia Pauselli vale più di mille parole: la ballerina professionista di Amici ha tutta l’intenzione di riprendere a danzare al più presto tornando, ancora una volta, più carica e forte che mai. “Sono già a casa – ha aggiunto nel post – e settimana prossima posso iniziare la riabilitazione“.

Il sostegno di Lorella Cuccarini

L’intervento è andato bene ma la strada per la guarigione è ancora lunga per la bella Giulia Pauselli. Il suo infortunio aveva destato parecchia preoccupazione nei tanti fan che la seguono con affetto e vederla sorridere ha fatto tirare a tutti loro un sospiro di sollievo.

Anche amici e colleghi si sono prodigati in commenti a auguri di pronta guarigione, in particolare Lorella Cuccarini che ormai da anni lavora al fianco della ballerina professionista ad Amici. “Rimettiti presto”, le ha scritto accompagnando le sue parole con un piccolo cuoricino blu. Da danzatrice a danzatrice, seppur di generazioni diverse, a legarle è un filo fatto di passione, sacrificio ma soprattutto amore per il proprio mestiere.