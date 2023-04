Giuseppe Giofrè, il dramma del bullismo prima di “Amici”: “Non uscivo di casa”

Giuseppe Giofrè vittima di bullismo: “Per strada mi mettevano paura”

Oggi lo vediamoal fianco di Cristiano Malgioglio e Michele Bravi, ma il suo passato non è stato tutto rose e fiori.ha fatto ritorno nel talent dopo aver vinto nell’undicesima edizione, ma c’è stata tanta strada da fare per diventare il ballerino che è oggi. E in questo percorso ha incrociato (purtroppo) anche il, di cui è stato vittima quando era ragazzino. “Li incrociavo per strada e mi mettevano paura”, ha confessato in un’intervista a Vanity Fair.

Era il 2012 quando Giuseppe Giofrè vinse la categoria ballo ad Amici, il talent show di Maria De Filippi che nel corso degli anni ha riscosso un successo crescente. Dopo il trionfo, il ballerino ha decisamente spiccato il volo, avviando una prestigiosa carriera fuori dall’Italia ed esibendosi nelle tournée delle più grandi popstar internazionali, da Taylor Swift a Jennifer Lopez. Ma in passato ha dovuto fare i conti con un doloroso capitolo, quello del bullismo, di cui ha è stato vittima quando era ragazzino e aveva deciso di diventare un ballerino.

In un’intervista rilasciata a Vanity Fair ha così parlato di quei momenti di difficoltà: “Non l’ho mai raccontato, ma a volte non uscivo di casa perché avevo paura che mi picchiassero. Ma questa cosa non mi ha fermato”. Il timore era quello di ritrovarsi, in strada, faccia a faccia con i suoi detrattori: “Mi davano della femminuccia; un maschio che voleva ballare veniva visto come uno diverso. Li incrociavo per strada e mi mettevano paura. Vivevo in un paese, ai tempi, con una mentalità ristretta. Ma mi ha dato molta forza tutto ciò, mi ha reso ancora più determinato”.

Ad oggi le cose sono decisamente cambiate e, ogni volta che ritorna nel suo paese d’origine, viene accolto positivamente: “Adesso quelle persone mi salutano con rispetto, e io rispondo al saluto con rispetto. È anche grazie a loro se sono arrivato a essere quello che sono oggi. Queste persone, nonostante la loro malvagità, mi hanno aiutato a trovare la mia parte più bella, il mio talento”.

Giuseppe Giofrè, il rapporto speciale con Maria De Filippi

Ora Giuseppe Giofrè è apprezzato da tutti e ha fatto ritorno in Italia accettando la corte di Maria De Filippi, che l’ha voluto come giudice al fianco di Michele Bravi e Cristiano Malgioglio. Il ballerino parla così del suo speciale rapporto con la conduttrice: “Il ritorno a Maria ci sarà sempre. Perché tutto parte da lei. Le sarò sempre riconoscente, le devo tutto, anche se può sembrare scontato dirlo. Credo si veda da come la guardo, il bene che le voglio. Per me è una seconda mamma, e Amici è casa“.

Molte persone che hanno avuto a che fare con la conduttrice, la dipingono come una donna dolce, umana ed empatica. E anche Giofrè è dello stesso avviso: “Maria non è come la conoscete. È ancora meglio. In tv si trattiene un po’, ma è di un’umanità e di una sensibilità straordinarie“. E svela il più grande pregio di colei che, grazie ad Amici, gli ha regalato il successo: “Riesce a capire una persona fino in fondo, ti legge dentro. Ci parliamo solo con gli sguardi. L’empatia è il suo pregio più grande”.