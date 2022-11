Glisi sono tenuti il 13 novembre a Düsseldorf, in Germania. A vincere e trionfare su tutti è stata Taylor Swift , l'artista statunitense amatissima in tutto il mondo. Su sei nomination, ha ricevuto ben quattro premi. Ma, oltre al clamoroso successo ottenuto, ha conquistato con un look molto brillante: una gonna "a gabbia" fatta di smeraldi. Un outfit adatto all'occasione: esuberante al punto giusto.