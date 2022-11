Alessia Marcuzzi torna in pista a 50 anni in abito cut out (e festeggia da single)

A poco più di un mese dalla notizia del divorzio con il produttore Paolo Calabresi Marconi, sposato nel 2014 con un matrimonio segreto in Inghilterra, Alessia Marcuzzi ha festeggiato da single i suoi cinquant’anni lo scorso 11 novembre.

La presentatrice, che presto vedremo in Rai alla conduzione del nuovo programma Boomerissima, ha infatti trascorso il sabato sera del suo compleanno insieme alle amiche di sempre e per l’occasione ha sfoggiato un long dress davvero particolare che fasciava alla perfezione il suo fisico statuario, lasciando anche intravedere qualcosa…

Alessia Marcuzzi, 50 anni e non sentirli: il long dress cut out

Nelle stories di Instagram Alessia Marcuzzi ha voluto condividere con i suoi cinque milioni e mezzo di follower alcuni brevi video della serata speciale (e da single!) che si è dedicata per i suoi cinquant’anni.

Cena con le amiche di sempre e nottata “da febbre del sabato sera” all’insegna della disco music, per l’occasione la Marcuzzi (fashionista DOC) ha sfoggiato un long dress cut out color marrone (tagliato sotto al seno e all’altezza della pancia) che ha abbinato a un paio di sandali gioiello, una morbida clutch della sua linea di borse, make-up semplice e capelli mossi e sciolti.

Nonostante il periodo sentimentalmente non facile, la conduttrice si è mostrata spensierata e contenta mentre ballava da sola, libera e felice come non mai e sorridente come sempre.

Negli anni abbiamo imparato che Alessia Marcuzzi ha il grande pregio di non prendersi mai sul serio e anche nel festeggiare i suoi cinquant’anni ha deciso di ironizzare su sé stessa pubblicando, sempre su Instagram, un carosello di foto che la immortalano in diverse tappe della sua vita intitolato 50 sfumature di giraffona, soprannome dovuto alle sue lunghissime gambe.

Alessia Marcuzzi: a 50 anni riparte da Mia (e da Boomerissima)

Nei giorni scorsi, che hanno preceduto il suo cinquantesimo anniversario, la Marcuzzi ha dedicato del tempo a sua figlia Mia, nata dalla relazione della showgirl con Francesco Facchinetti, con cui ha trascorso giorni spensierato a Londra. Mia, 11 anni, è la secondogenita di Alessia che ha anche un altro figlio, Tommaso di 21 anni, nato invece dal rapporto con il calciatore Filippo Inzaghi.

Oltre alla famiglia, l’altro grande amore di Alessia (che è anche un’imprenditrice di successo con all’attivo un brand di borse e uno di cosmetici) è sicuramente il lavoro e il 2022 è stato per lei l’anno della svolta.

Dopo aver lasciato Mediaset, a giugno scorso è stato infatti confermato il passaggio della presentatrice in Rai dopo venticinque anni di assenza dalla televisione pubblica. Ed è proprio sulla seconda rete nazionale che a breve Alessia sarà incoronata a tutti gli effetti regina del martedì sera con il suo nuovo programma Boomerissima.

Slittato di recente a gennaio del 2023 (la trasmissione avrebbe dovuto esordire il 22 novembre prossimo su Rai 2), il programma è un format che Alessia ha scritto in prima persona e che, almeno dalle anticipazioni, sembra sia basato su un confronto tra diversi decenni ( gli anni ’70, ’80, ’90 e 2000) ognuno dei quali verrà rappresentato da personaggi del mondo dello spettacolo, tra musica, cinema e tv.