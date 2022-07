Ecco perché è uno stecco: la routine quotidiana estrema di Vic Beckham

Fonte: GETTY Victoria Beckham a Cannes nel 2016

Chi magra vuole apparire, come Victoria Beckham deve soffrire, verrebbe da pensare leggendo l’intervista rilasciata dall’ex Spice a Vogue Australia, all’indomani della polemica dello chef stellato Michelin Dani Garcia, che l’ha accusata di aver stravolto l’intero menù alle nozze di Sergio Ramos con Pilar Rubio, nel 2019, con le sue esigenze dietetiche.

Non è la prima volta che Vic finisce nel mirino delle critiche a causa del suo estremismo in fatto di sport e alimentazione. Lo stesso marito David aveva più volte ammesso di aver mangiato sempre e solo verdure e pesce grigliato nei loro 25 anni insieme.

Un po’ per mettere a tacere tutte queste voci, un po’ per spiegare una volta per tutte come funziona davvero la sua giornata tipo, sicuramente rigorosa ma a suo dire non così “esasperata”, Victoria si è raccontata in una lunga intervista a Vogue, svelando i suoi allenamenti, trattamenti e pasti quotidiani.

L’intervista a Vogue si è svolta nel Palazzo di Holland Park di Victoria, la casa londinese che condivide con il marito David e i loro tre figli più piccoli Romeo, 19, Cruz, 17 e Harper, 10.

La wellness routine di Vic Beckham: sveglia alle 6.45, corsa e pesi

Victoria ha raccontato di svegliarsi alle 6:45 ogni giorno per poi dirigersi subito nella vasta palestra del seminterrato della sontuosa casa di famiglia. Qui, l’ex Spice Girl corre in salita sul tapis roulant per 30 minuti per iniziare al meglio la sua giornata e, come ammette, è la cosa che le costa più fatica: “La guardo e mi sento male fisicamente”.

Finita la cora, porta Harper a scuola e tornata a casa si dedica ad una estenuante sessione di pesi di un’ora con il suo personal trainer.

Fonte: IPA

La skincare routine di Victoria Beckham

A quel punto si concede un momento di coccole con un phon professionale nella sua stanza glam, mentre si trucca da sola con i prodotti della sua collezione. Oltre a utilizzare i suoi prodotti per la cura della pelle e il trucco, Vogue ha rivelato che il “99 percento” del guardaroba di Victoria è costituito dai suoi modelli, anche se ama sfoggiare capi must-have come gli stivali alti fino alla coscia scintillanti di Balenciaga.

Fonte: GETTY

Victoria Beckham: la sua dieta estrema

Per quanto riguarda la sua dieta, Victoria ammette di essere “estrema in tutto ciò che faccio”, specialmente quando si tratta delle sue tanto discusse abitudini alimentari.

Replicando alle accuse del marito, che sostiene che raramente si discosta da una cena a base di pesce grigliato e verdure al vapore, dice ridendo: “Volete farmi sembrare così noiosa? In realtà David intendeva dire che non ha mai incontrato nessuno che sia più disciplinato di me nell’alimentazione”.

“Mangio molti grassi sani: pesce, avocado, noci, quel genere di cose. Bevo anche alcolici, a meno che non abbia un motivo per non farlo. E quando voglio disintossicarmi, per tre o anche sei mesi non bevo”.

Victoria Beckham: “Sono estrema nello sport e nella dieta”

Alla fine Vic ammette: “Sono piuttosto estremo in tutto ciò che faccio, che si tratti di mangiare o allenarmi o bere o non bere”.

La stilista rivela anche che non lascia passare un giorno senza aver bevuto il suo abituale aceto di mele per prima cosa al mattino e senza aggiungere la polvere di peptidi di collagene Skinaide nel suo caffè.

Si dedica anche agli ultimi trattamenti di bellezza tra cui radiofrequenza e onde di collagene, nonché un “trattamento per bruciare la parte inferiore dell’occhio, costringe il corpo a produrre collagene e ripararsi”.

Victoria Beckham, le rivelazioni di David

Discutendo delle abitudini alimentari particolari di Victoria sul podcast River Cafe Table 4, David avea precedentemente detto: “Io mi emoziono davanti al buon cibo e vino, e quando mangio qualcosa di buono vorrei che tutti lo provassero. Purtroppo sono sposato con qualcuno che ha mangiato la stessa cosa negli ultimi 25 anni. Da quando l’ho incontrata, Vic mangia solo pesce alla griglia, verdure al vapore, e molto raramente, per non dire mai, si discosta da quello”

David ha poi aggiunto: “L’unica volta che probabilmente ha mai assaggiato qualcosa nel mio piatto è stato quando era incinta di Harper ed è stata la cosa più sorprendente che abbia mai visto! Non riesco a ricordare cosa fosse, ma so che da allora non l’ha più mangiato..”

Fonte: IPA

Victoria Beckham, le sue strane abitudini alimentari negli anni

Le stravaganti abitudini alimentari di Victoria sono state oggetto di un attento esame per anni. Secondo quanto riferito in passato dai tabloid, durante gli Europei del 2004 si è alimentata con una dieta a base di fragole innaffiate con acqua minerale.

In passato aveva anche rivelato di non mangiare mai assolutamente cibi cotti in olio, burro o salse né carne rossa o latticini.

L’anno scorso aveva detto che il suo “cibo di conforto”, che si concedeva come coccola ogni tanto, era un toast integrale con sale. Salvo poi ammettere: “Per la maggior parte dei ristoranti sono probabilmente il loro peggior incubo“.