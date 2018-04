A casa di David e Victoria Beckham tra lusso e modernità

editato in: da

, è una vera e propria reggia con tutti i comfort e si trova in uno dei quartieri più esclusivi della capitale inglese.

I Beckham sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo: di successo e bellissimi. La loro casa non poteva essere da meno.

La loro abitazione è costata 8 milioni di sterline e i lavori di ristrutturazione sono durati quattro anni, la casa si trova ad Holland Park, una delle zone più esclusive di Londra.

Una vera e propria reggia, grande e con tanti spazi diversificati. Sono sei le camere da letto alle quali si aggiungono una palestra, una cantina per i vini, un ufficio, un cinema privato e una piscina.

L’ingresso della casa di David e Victoria Beckham è in total white, il colore predominante è infatti il bianco, che spicca anche grazie a qualche contrasto regalato dalle piastrelle nere e dal passamano delle scale dello stesso colore.

Il salone riesce a coniugare alla perfezione moderno e classico. I materiali predominanti sono il marmo e gli stucchi. Elemento di spicco un grande camino che rende l’ambiente molto accogliente e che è molto amato dalla famiglia che vi si riunisce spesso.

La cucina è minimal, dal mobilio scuro, con forni alti e bassi, dove David prepara piatti per tutta la famiglia mettendosi alla prova come chef. La sala da pranzo è arredata con ampi tavoli, che vengono arricchiti per cene e pranzi con posate in argento. Uno stile molto inglese anche grazie alle tende floreali che fanno da schermo alle grandi finestre.

Per la piccola di famiglia, e unica figlia femmina, c’è una stanza da gioco con tutto ciò che le piace di più. E fra i giochi possono spuntare anche le scarpe della mamma, che, accantonata la carriera di cantante nelle Spice Girls, si è data alla moda.

I Beckham sono una famiglia sportiva a partire dal papà che ha alle spalle una lunga carriera calcistica, anche nel Milan. Mamma Victoria non è da meno: da sempre infatti cura con attenzione il proprio fisico. Non poteva mancare quindi una palestra dove tutti, dai genitori ai figli, si possono allenare con ogni tipo di attrezzatura.