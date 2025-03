Victoria Beckham, la classe sfila alla Paris Fashion Week: il supporto di David e dei figli in prima fila

Victoria Beckham ha presentato la sua nuova collezione alla Paris Fashion Week: a fare il tifo per lei, il marito David e i figli in prima fila

Fonte: IPA Victoria Beckham

Alla Paris Fashion Week 2025 va di scena l’eleganza secondo Victoria Beckham. In passerella l’ex Spice Girl ha presentato la sua collezione con richiami classici e boho chic, mentre a fare il tifo per lei c’erano dei fan d’eccezione: il marito David e i figli Harper, Romeo e Cruz. Un attestato di stima che scalda il cuore, e che ha spinto la stilista britannica a ringraziare pubblicamente la sua famiglia.

Paris Fashion Week, la famiglia Beckham al completo per Victoria

La Paris Fashion Week 2025 prosegue a pieno ritmo, ma i capi in passerella non sono gli unici protagonisti della kermesse. Come sempre, una delle sfilate più chiacchierate è stata quella di Victoria Beckham: per la sua collezione pret-à-porter autunno/inverno 2025-26, l’ex Spice Girl ha portato in scena abiti da sera scultorei e tailleur classici ma sensuali, realizzando un sofisticato guardaroba boho-chic per la donna contemporanea. Capi di classe ma non banali, che hanno conquistato il pubblico in sala, guidato da un front row di tutto rispetto.

A fare il tifo in prima fila per la stilista c’era la sua famiglia al gran completo: il marito David Beckham e tutti i figli, ad eccezione del maggiore Brooklyn. Accanto al calciatore c’erano quindi la piccola Harper, di 13 anni; Romeo, 22 anni, con la fidanzata, la DJ londinese Kim Turnbull, 23; e Cruz, 20 anni, con la cantante brasiliana Jackie Apostel, sua fidanzata dallo scorso giugno. La coppia ha ufficializzato la relazione su Instagram lo scorso novembre, e Kim sembra essersi perfettamente integrata nella famiglia Beckham, partecipando con loro a vari eventi. Poco distante dalla famiglia di Victoria, l’inconfondibile caschetto di Anna Wintour, direttrice di Vogue America.

Victoria Beckham, il ringraziamento alla famiglia

La sfilata di Victoria Beckham ha segnato il suo ritorno in passerella alla Paris Fashion Week. Un banco di prova importante per la stilista, che è apparsa visibilmente commossa dall’accoglienza riservata alla sua nuova collezione. Tendenzialmente schiva e riservata, Victoria ha deciso di fare un’eccezione alle regole ringraziando pubblicamente il suo “team”, seduto in prima fila a fare il tifo per lei: “Vi amo moltissimo, grazie per essere venuti a supportarmi” ha scritto sui social postando uno scatto dal front row della sfilata.

Ad applaudire l’ex Posh Spice c’erano infatti l’elegantissimo marito David e i tre figli Harper, Romeo e Cruz, questi ultimi accompagnati dalle rispettive fidanzate. Unico grande assente il primogenito della coppia, Brooklyn, che era tuttavia impegnato in un evento per promuovere la sua nuova attività, il brand di salsa piccante Cloud23. Insomma, oltre ad avercela fatta in campo professionale, Victoria è riuscita a creare insieme a suo marito una famiglia raggiante ed unita, impresa piuttosto ardua nel patinato mondo dello spettacolo.

Insomma, il clan dei Beckham sembra piacere proprio a tutti: per questo motivo, anche alla luce del successo della docuserie dedicata a David, Netflix sarebbe intenzionata a produrre un nuovo show sulla sua consorte, ripercorrendo le tappe più importanti della sua carriera musicale e nella moda, e raccontando nuovi retroscena della sua relazione con il celebre calciatore inglese. Un successo a dir poco assicurato.