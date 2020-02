Chi è Valentina Dallari, la fidanzata di Junior Cally

editato in: da

Valentina Dallari ammette: «Soffro di disturbi. Mi curerò»

Valentina Dallari è la fidanzata di Junior Cally, cantante in gara fra i Big di Sanremo. Star di Instagram e deejay, è conosciuta per aver rivestito il ruolo di tronista di Uomini e Donne. Alle spalle ha una battaglia durissima, ma vinta, contro l’anoressia, che ha raccontato con grande coraggio anche sui social.

Classe 1993, Valentina è originaria di Bologna e sin da giovanissima ha avuto una grande passione per la moda e la musica. Nel 2015 è arrivata al successo grazie a Uomini e Donne dove ha scelto Andrea Melchiorre. La love story però è finita poco dopo aver lasciato gli studi di Maria De Filippi. In seguito la Dallari ha confessato su Instagram di avere dei disturbi alimentari ed è stata ricoverata in una clinica per circa 11 mesi, combattendo la battaglia contro l’anoressia. L’ex tronista in seguito ha raccontato la sua esperienza in un libro, Non mi sono mai piaciuta, e in diverse interviste.

Nel passato sentimentale di Valentina c’è una storia d’amore con Alessandro De Luca che è rimasto accanto alla dj nel suo periodo più duro. In seguito la Dallari ha trovato l’amore grazie a Junior Cally. Il cantante di Sanremo 2020 e l’ex tronista sono legati da cinque mesi, una love story che, nonostante sia nata da poco, è diventata già importante.

“Antonio è l’uomo che amo – ha raccontato lei al settimanale DiPiù -, che da cinque mesi mi fa battere il cuore, l’unico che mi fa sentire protetta, ascoltata e rispettata. Perché anche se la nostra è una storia fresca, è una grande, immensa, storia d’amore”. La Dallari ha poi difeso il fidanzato dalle critiche: “Portava la maschera – ha svelato -, perché voleva che la gente si appassionasse alla sua musica e non alla sua immagine. Ora sta bene, ma certe cose non si dimenticano”.

“L’anoressia mi stava consumando – ha raccontato parlando del loro primo incontro con Junior Cally -. Stavo spesso su internet e attraverso il mio profilo lui mi seguiva. Commentava le mie foto. Dimostrava interesse. Mi faceva sorridere. Io sapevo chi era e gli rispondevo in maniera molto tranquilla. Allora non avevo tempo per pensare all’amore. Dovevo solo guarire. È stato tutto molto strano, lui ha smesso di scrivermi e poi sono uscita dall’ospedale, guarita, pronta ad affrontare di nuovo la vita. A quel punto mi ha scritto solo un messaggio: “Che cosa fai stasera? Vediamoci, ho una cosa da dirti”. Di cosa si trattava? “Doveva dirmi che mi riteneva la più bella da quando ero sul trono di Uomini e Donne. Mi ha strappato un sorriso: era senza difese e io pure”.